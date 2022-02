Obi-Wan Kenobi - historia wyjdzie poza Tatooine. Nowe szczegóły o misji, Inkwizytorach i walce z Vaderem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nowa plotka o fabule serialu Obi-Wan Kenobi pochodzi od LRMOnline. Traktujemy ją z dystansem, bo nikt jej nie potwierdza, ani jej nie dementuje.

Według ich informacji w serialu dojdzie aż do dwóch epickich walk na miecze świetlne pomiędzy Obi-Wanem i Darthem Vaderem. Dodatkowych informacji fabularnych na ten temat nie ujawniono. Wcześniej mówiło się, że choć Inkwizytorzy Sithów będą tutaj kluczowymi postaciami, głównym czarnym charakterem będzie Vader. Ma on pojawić się w 3 odcinku i odgrywać ważnę rolę do odcinka szóstego.

Wraz z ogłoszeniem serialu oficjalnie i otwarcie zapowiedziano, że w nim dojdzie do rewanżu stulecia. To będzie pierwsze spotkanie postaci od wydarzeń z Mustafar w Zemście Sithów, w których Obi-Wan zostawił umierającego Anakina. Zaś według plotek Vader ma być tutaj ukazany tak jak w Łotrze 1, ale z większą dawką gniewu. Nie jest to zaskoczeniem, bo można uznać, że postać Obi-Wana przez te wydarzenia może wywołać u niego silne emocje.

Obi-Wan Kenobi - o czym jest serial?

Portal Making Star Wars opublikował nowe informacje bazujące na swoich źródłach. Jest to jedno z najlepszych źródeł informacji o Gwiezdnych Wojen.

Okazuje się, że wbrew pozorom historia nie będzie rozgrywać się na Tatooine. Obi-Wan Kenobi mieszka tam w ukryciu w jaskinii, żyje z tego, co upoluje. Zmaga się z zespołem stresu pourazowego, ma koszmary. W pewnym momencie ma zjawić się u niego Bail Organa z informacją, że 10-letnia księżniczka Leia została porwana. Poprosi go o pomoc. Obi-Wan poleci na nową planetę publicznym transportem z Tatooine (taki, jak widzieliśmy w Księdze Boby Fetta). Nazwy jej nie ujawniono, ale pada porównanie do miejscowości Reno w USA, które słynie z kasyn. Ma być to raczej mroczne miejsce, w którym kwitnie przestępczość i działalność syndykatów zbrodni.

Okazuje się, że za porwaniem księżniczki stoi Wielki Inkwizytor. Wyznaczeni przez niego Inkwizytorzy - Piąty Brat (Sung Kang) i Trzecia Siostra (Moses Ingram) mieli studiować przeszłość Kenobiego, by odkryć, kto był z nim powiązany. Wiedząc o jego przyjaźni z Organą, zdecydowali się porwać jego córkę, by zobaczyć, czy wywabią Jedi z ukrycia. Przewidują, że albo na ratunek przybędzie jakikolwiek Jedi albo właśnie Kenobi.

Tam właśnie też pojawi się postać grana przez Kumaila Nanjianiego. Jest on informatorem i sojusznikiem Kenobiego, który da mu cynk, że Leia jest przetrzymywana w melinie gangu handlującego przyprawą. Tam uda się Kenobi, by uratować dziecko.

Ta misja i plan Inkwizytorów mają napędzać dalszą fabułę serialu. Jason Ward z makingstarwars.net słyszy też dobre rzeczy o kreacji młodej Lei ( w tej roli Vivien Lyra Blair), która ma zabawną relację z Obi-Wanem we wspólnych scenach. Młoda Leia jest odważna, wygadana i to ma budować sporo humoru. Jest to wątek z pierwszych dwóch odcinków.

Obi-Wan Kenobi - kim jest Trzecia Siostra?

Według Jasona warda Trzecia Siostra naprawdę ma na imię Reva. Jest opisywana jako inteligentna i przeraźliwie brutalna. Lubi obcinać ręce tym, którzy nie słuchają jej rozkazów podczas śledztwa na Tatooine. Jej imię jest inspirowane legendarnym Revanem z Star Wars: Knights of the Old Republic. Nie wiadomo jednak, czy fabularnie będzie też coś od niego czerpać. Mamy poznać jej przeszłość, więc zobaczymy sceny z czasów wykonania Rozkazu 66, gdy szturmowcy zabijali Jedi, ale nie wszyscy zginęli, bo w wyniku różnych czynników część stała się Inkwizytorami polującymi na niedobitki z zakonu. Reva chce udowodnić swoją wartość przed Vaderem i Imperatorem poprzez zabicie Obi-Wana.

Czekamy na nowe informacje i przede wszystkim na start promocji wraz ze zwiastunem. Premiera odbędzie się 25 maja 2022 roku, więc powinno to nastąpić prędzej niż później. Za kamerą stoi Deborah Chow, znana z najlepszych odcinków The Mandalorian. W obsadzie m.in. Ewan McGregor i Hayden Christensen.

