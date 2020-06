Obi-Wan Kenobi - prace nad serialem wciąż trwają. Na jakim są etapie?

Disney+

Wcześniej za scenariusz do serialu Obi-Wan Kenobi odpowiadał Hossein Amini, ale zaprezentowana przez niego wersja została odrzucona. Powody nie są do końca znane, mówiło się między innymi o tym, że zbyt mocno scenariusz przypomina historię z serialu The Mandalorian. Teraz nad skryptem pracuje Joby Harold. Deborah Chow, która będzie reżyserką serialu zdradziła też, że prace wciąż trwają.

Reżyserka wzięła udział w panelu na ATX, gdzie odniosła się do statusu produkcji. Przyznała, że prace trwają, ale wciąż jest dużo do zrobienia i są w fazie rozwoju. Zdjęcia do serialu miały rozpocząć się w tym roku, ale zostały przesunięte na styczeń 2021 roku. Wszystko po to, aby ukończyć scenariusz.

fot. materiały prasowe

W tytułowej roli powróci Ewan McGregor, który wcielał się w postać Obi-Wana Kenobiego w filmach z serii Gwiezdne Wojny. Serial trafi na Disney+ i dołączy do The Mandalorian, pierwszego serialu aktorskiego w historii gwiezdnego uniwersum. Data premiery powinna nastąpić w 2022 roku.