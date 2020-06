The Avengers – bohaterowie Marvela w grze FPS. Zobacz wideo z anulowanego projektu

Marvel

W tym roku czeka nas premiera gry Marvel's Avengers, dzięki której gracze wcielą się w znanych superbohaterów i staną do walki ze złoczyńcami. Produkcja ma zapewnić sporo rozgrywki zarówno dla osób preferujących zabawę solo, jak i miłośników sieciowej kooperacji. Co ciekawe, podobne plany były już wcześniej. Do sieci trafiły materiały z anulowanej produkcji zatytułowanej po prostu The Avengers od THQ, która tworzona była z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360.

Nagranie ujawnił Andrew Borman z Museum of Play. W materiale widzimy rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby jako Iron Man, Hulk, Thor oraz Kapitan Ameryka. Gra prawdopodobnie miała zadebiutować w okolicach premiery pierwszego filmu Avengers, ale gameplay, na czele z komiksową estetyką, jasno daje do zrozumienia, że nie miałaby ona żadnego związku z MCU.

Jeśli jesteście spragnieni superbohaterskich klimatów w grach to przypominamy, że Marvel’s Avengers zadebiutuje 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Za grę odpowiadają deweloperzy z Crystal Dynamics i Eidos Montréal.