Obi-Wan Kenobi - premiera w Polsce. Czy będą odcinki co tydzień z opóźnieniem?

fot. materiały prasowe

Gdy Disney+ startowało po raz pierwszy w Europie, wówczas pojawiły się negatywne reakcje, bo The Mandalorian był wyświetlany co tydzień pomimo tego, że w USA wówczas pierwszy sezon dawno miał w całości premierę. Jak to będzie wyglądać z Obi-Wanem Kenobim?

Obi-Wan Kenobi - premiera w Polsce

Wygląda na to, że platforma Disney+ wyciągnęła wnioski z tamtej sytuacji. Według informacji jak zawsze dobrze poinformowanej grupy Disney Plus Polska dnia 14 czerwca 2022 roku wraz ze startem Disney+ w Polsce widzowie od razu dostaną cztery do tej pory wyemitowane odcinki. Kolejne będą co tydzień w środę, co też jest ciekawe, bo premiera serialu jest w piątek 27 maja. Data premiery w Polsce została oficjalnie ogłoszona przez Disney+.

Obi-Wan Kenobi - o czym jest serial?

W czasach panowania Galaktycznego Imperium były mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi wyrusza na kluczową misję. Kenobi musi stawić czoło sojusznikom, którzy stali się wrogami i musi zmierzyć się z gniewem Imperium.

Główną rolę gra Ewan McGregor, a na ekranie zobaczymy też powrót Haydena Christensena do roli Dartha Vadera