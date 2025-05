Prequel Gry o tron opóźniony! Kiedy będzie mieć premierę A Knight of the Seven Kingdoms?

fot. HBO

Na powrót do Westeros będzie trzeba jeszcze poczekać. A Knight of the Seven Kingdoms miał być spin-offem, który pozwoliłby na to, żeby Ród smoka złapał oddech pomiędzy kolejnymi sezonami, a fani nadal otrzymali produkcje, której akcja dzieje się w świecie wykreowanym przez George'a R. R. Martina. Niestety nie dojdzie do tego tak szybko.

Początkowo planowano aby nowy serial ze świata Gry o tron zadebiutował w 2025 roku. Byłby wówczas przystankiem pomiędzy kolejnymi sezonami Rodu smoka i produkcją mniejszą, bardziej kameralną. Mówiło się nawet, że planowane jest przedłużenie o kolejne sezony. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight miałby wedle wszelkich zapowiedzi liczyć sobie łącznie trzy serie.

Tymczasem na pierwszą z nich będzie trzeba dłużej poczekać. Podczas specjalnej prezentacji HBO poinformowano o opóźnieniu premiery. Ta odbędzie się dopiero w 2026 roku. Zważywszy na planowane emitowanie serialu jeszcze w 2025 roku, można spodziewać się, że premiera odbędzie się na początku 2026 roku. W ciągu kolejnych kilku miesięcy ma też na HBO ukazać się 3. sezon Rodu smoka. Fani twórczości George'a R.R. Martina powinni zaznaczyć sobie rok 2026 w kalendarzach.

A Knight of the Seven Kingdoms - co wiadomo o serialu?

Serial rozgrywa się około 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Historia skupia się na dwóch nietypowych bohaterach przemierzających Westeros. Jeden jest młodym, naiwnym, ale dzielnym rycerzem znanym jako Ser Duncan, drugi to jego giermek zwany Jajo. Opowieść osadzona jest w czasach, gdy Targaryenowie wciąż mieli Żelazny Tron, a wspomnienie o ostatnim smoku jeszcze się nie zatarło. Wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczna wyprawa czekają na nietypowy duet.

W obsadzie znajduje się: Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennet wciela się w Aeriona Targaryena, a Carvel w Baelora Targaryena. Natomiast Crawford gra Tamselle'a, Ings to Ser Lyonel Baratheon a Spruell pojawi się jako Maekar Targaryen.

Sarah Adina Smith (Lekcja chemii) dołączyła do ekipy jako reżyserka trzech z sześciu odcinków. Owen Harris wyreżyseruje pozostałe odcinki. Główne role rycerza i jego giermka zwanego Jajo grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin napisali scenariusze serialu.

