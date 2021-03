Obi-Wan Kenobi - w kogo wcieli się Moses Ingram? Aktorka mogła dać wskazówkę

Netflix

Po sukcesie, jakim okazał się The Mandalorian, fani Gwiezdnych wojen z niecierpliwością oczekują kolejnych seriali rozgrywających się w gwiezdnym uniwersum. Jednym z nich jest Obi-Wan Kenobi, w którym po 15 latach powróci Ewan McGregor w tytułowej roli.

Jakiś czas temu zaprezentowano pełną obsadę serialu, która zawiera wiele głośnych nazwisk. Jedną z aktorek w produkcji będzie Moses Ingram (Gambit królowej), która na swoim Instagramie pochwaliła się wzięciem udziału w serialu. W opisie stwierdziła, że będzie: Bawiła się mieczami świetlnymi. To może sugerować, że aktorka wcieli się w postać Jedi lub Padawana, ale także może to być po prostu nawiązanie do całych Gwiezdnych Wojen i nie musi dotyczyć konkretnie jej bohaterki. Niewykluczone, że w produkcji Disney+ zobaczymy innych Jedi, ale komentujący zwracają uwagę, że prawdopodobnie jedynym przedstawicielem Zakonu Jedi będzie sam Obi-Wan Kenobi. Spekuluje się, że aktorka może wcielić się w jednego z Inkwizytorów, którzy ruszyli na polowanie za ocalałym Jedi. Zobaczcie jej wpis:

Oficjalnie ogłoszono, że zdjęcia ruszą w kwietniu 2021 roku. Deborah Chow, reżyserka najbardziej docenianych odcinków The Mandalorian, wyreżyseruje cały sezon. W obsadzie zobaczymy: Hayden Christensen, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Bonnie Piesse, Indira Varma, Sung Kang, Benny Safdie, Simone Kessel oraz O'Shea Jackson Jr..

Zobacz także:

Obi-Wan Kenobi - data premiery nie jest znana. Emisja tylko w platformie Disney+.