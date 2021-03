Skarb Narodów - Disney+ zamawia serial. O czym opowiada?

fot. Disney

Jak donosi Deadline, platforma streamingowa Disney+ zamawia realizację 10-odcinkowego pierwszego sezonu serialu Skarb Narodów. Za produkcję odpowiadać będzie Jerry Bruckheimer, czyli producent filmowej serii, a Marianne i Cormac Wibberleyowie są autorami scenariusza pilota i będą dowodzić w pokoju scenarzystów Pracowali oni przy pierwszym filmie kinowej serii. Za kamerą natomiast stanie Mira Nair, znana z takich filmów jak Vanity Fair. Targowisko próżności, Amelia Earhart oraz Queen of Katwe.

Historia Skarbu Narodów skupi się na Jess Morales, 21-letniej marzycielce, która z grupą przyjaciół wyrusza na przygodę życia, by odkryć tajemnicę historii jej rodziny i zdobyć zaginiony skarb. Według dziennikarzy ma być to opowieść o ponadczasowych tematach jak tożsamość, społeczność czy patriotyzm.

Jerry Bruckheimer ogłaszał w maju 2020 roku, że prace nad takim serialem trwają. Choć nie skupia się on na postaciach z filmu, ma być on osadzony w tym samym świecie. Niezależnie od serialu, wciąż trwają prace nad Skarbem Narodów 3, w którym Nicolas Cage powróci w głównej roli. Ostatnie informacje o tym projekcie mówiły o zatrudnieniu Chrisa Bremnera do napisania scenariusza. Było to w styczniu 2020 roku, a w maju Bruckheimer potwierdził, że prace trwają.

Skarb Narodów - data premiery serialu i obsada nie są znane.