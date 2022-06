Obi-Wan Kenobi - wątek Revy miał być inny i z tragicznym końcem. Scenarzysta filmu zdradza

fot. Disney+

Reva była tematem burzliwych dyskusji przez cały sezon serialu Obi-Wan Kenobi. Stuart Beattie, autor scenariusza filmu, który okazał się podstawą fabularną serialu, potwierdził, że to on wymyślił postać, w którą wcieliła się Moses Ingram. Jest jednak kluczowa różnica: w jego wersji ona nie wiedziała, że Darth Vader to Anakin.

Obi-Wan Kenobi - problem Revy

- Tak, ona jest moim pomysłem, ale jest jedna mała różnica: moja Reva nie wiedziała, że Darth Vader to Anakin. Myślałem sobie zasadniczo tak: skąd miała to wiedzieć? Widziała tylko Anakina, bo jeszcze nie był w stroju Vadera, tak? Więc to Anakin zabił jej przyjaciół, a ją zranił i pozostawił na pastwę losu. W jej głowie Rada Jedi to najwięksi złoczyńcy w galaktyce. Ona uwierzyła w kłamstwa, że planowali przewrót, by zdobyć władzę, ale zostali powstrzymani przez klony. Ona w to wierzy i dlatego polowała na Jedi, bo wierzyła, że oni sa najgorsi.

Widzimy więc, że w wątku Revy twórcy serialu poczynili bardzo duże zmiany w stosunku do oryginalnego pomysłu. Beattie wyjaśnia, że w kluczowej scenie jego wizji to Obi-Wan wyjawia jej prawdę, że Darth Vader to Anakin, którego tak bardzo nienawidzi. To doprowadziłoby do jej przemiany i śmierci.

- Ona więc zasadniczo ratuje Kenobiego poświęcając siebie samą. Powiedziała Vaderowi, że zabiła Kenobiego, a potem Vader zabił ją. To zamykało jej wątek.

Co ważne z przedpremierowych przecieków z makingstarwars.net wiedzieliśmy o tej scenie, która miała nastąpić w serialu po wydarzeniach na Tatooine w domu Larsów z finału sezonu. Twórcy serialu więc zaczerpnęli los Revy, bo w niej też ona przekazała Vaderowi, że Kenobi nie żyje, a ten - wiedząc, że ona kłamie - bez litości ją zabija. Następnie pojawiła się plotka, że te sceny wycięto, bo pojawiły się plany, aby Reva dostała własny spin-off.

- Tak, została zabita przez Vadera i to był koniec. Chciałem, aby jej historia się zakończyła. Chciałem, aby Reva odegrała swoja rolę w wątku Kenobiego i Vadera, bo zasadniczo na końcu to ona powiedziała Vaderowi, aby przestał polować na Kenobiego. W jakiś sposób zakończyła jego obsesję, twierdząc, że to koniec. To była jej rola do odegrania, A sama popełniła wiele strasznych rzeczy i dlatego czułem, że ona musi umrzeć. Nie da się odkupić wszystkich win.

Autor scenariusza filmowego pierwowzoru dodał też, że w jego wersji nie było innych Inkwizytorów, tylko Reva, więc dodatek reszty to już plan twórców serialu.

Obi-Wan vs Vader - stawka jest możliwa?

Przyznaje, że pracując nad scenariuszem wiedział, że Obi-Wan nie może zabić Vadera, a ten nie może nic zrobić Benowi. Dlatego stworzył Revę, aby jej wątek był tym, który daje stawkę w jego historii. Twórcy serialu chyba mieli inny pomysł na tę postać.

- Dlatego Reva była moją próbą dania Benowi kogoś, kogo może pokonać lub uratować, ponieważ on nie uratuje Dartha. Wątek Dartha Vadera skończy się źle, więc chciałem mieć kogoś takiego i dlatego stworzyłem Revę.

Fani zauważyli, że historia Revy jest podobna do historii Trilli Suduri znanej także jako Druga Siostra. To postać z gry Star Wars Jedi: Upadły zakon. Scenarzysta wyjawił, że wątek Revy został stworzony na długo przed grą, bo w 2017 roku. Gdy scenarzysta w końcu zagrał w grę, był zaskoczony podobieństwem do Revy. Jego zdaniem jednak to czysty zbieg okoliczności.

