Obi-Wan Kenobi - miały być trzy kinowe filmy. Scenarzysta zdradza szczegóły

Nathan Johnson z portalu The Direct spotkał się ze Stuartem Beattiem, który jest wymieniany jako jeden ze scenarzystów serialu Obi-Wan Kenobi. Okazuje się, że jego rola była taka: scenarzyści serialu wzięli jego tekst przygotowany dla kinowego filmu, by wykorzystać go do tworzenia produkcji dla platformy streamingowej. Ściślej wykorzystano jego pomysły w odcinkach 1, 2, 3 i 6. Wyjawił też, że pierwotnie projekt był planowany jako kinowa trylogia.

Obi-Wan Kenobi - trylogia kinowa

Beattie tłumaczy, że nigdy nie konsultował się ze scenarzystami serialu ani z nimi nie rozmawiał. Napisał jedynie scenariusz filmu, który oni wzięli. Pracował nad nim półtora roku. Dodaje też to, co już mówiono w nieoficjalnych doniesieniach: projekt został wstrzymany przez klapę filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie w kinach.

Scenarzysta ujawnia, że swoją wizję Lucasfilmowi przedstawił od razu w formie trzech odrębnych historii o Obi-Wanie Kenobim. Każda z nich to osobna ewolucja postaci, która powoli pozwala mu przechodzić transformację z Obi-Wana do Bena z części IV. W tym aspekcie twórcy serialu zaczerpnęli pomysły ze scenariusza Beattiego pokazując przemianę Obi-Wana.

W drugim filmie chciał zbudować fundament po to, co stało się w części IV, gdy Ben zginął w starciu z Vaderem. Obi-Wan miał w tej historii pogodzić się z własną śmiertelnością. To dla Beattiego był drugi etap ewolucji postaci. Chciał pokazać, jak wkracza on na tę ścieżkę akceptacji, której finałem są wydarzenia z Nowej nadziei. Dlatego w tamtym momencie z taką łatwością i pewnością mógł oddać życie i się poświęcić.

- To dla mnie był drugi etap ewolucji, drugi film, druga historia. Jeśli miałbym robić 2. sezon Obi-Wana, to taką ewolucję postaci bym zaprezentował. Dla mnie jest to naprawdę interesujące i uniwersalne.

Han Solo - klapa zmieniła wszystko

Podczas prac wstępnie opracowali plan na pełną trylogię, a Ewan McGregor już był gotowy do powrotu do roli. Gdy Han Solo poniósł klapę, scenarzysta był zdruzgotany, bo Lucasfilm ogłosił zmianę kierunku rozwoju uniwersum.

- To Han Solo zmienił kierunek tego systemu. Osobiście podobał mi się ten film, ale nie zarobił wystarczająco pieniędzy. To szaleństwo, gdy o tym pomyślisz, jak został wyreżyserowany przez najlepszych obecnie pracujących ludzi. Z uwagi że nie osiągnął odpowiednich liczb, musieli przemyśleć swój plan.

Żaden tekst ze szczegółami 2. i 3. filmu nie istnieje. Były to tylko luźne pomysły, więc po półtora roku pracy nad pierwszym Beattie poszedł zajmować się innymi projektami.

To jednak też pokazuje, że jeśli Lucasfilm chciałby 2. sezon Obi-Wana Kenobiego, jakąś podstawę mają.

