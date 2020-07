Obsadzono reżysera filmowej adaptacji serii gier Just Cause

Square Enix

Filmowy Just Cause doczekał się w końcu reżysera. Jak informuje serwis Deadline, za kamerą filmu akcji, który oparty jest na serii gier o takim samym tytule, stanie Michael Dowse, znany z takich obrazów, jak Stuber czy Zabijaka. Dowse wyreżyseruje film według scenariusza, za który odpowiada Derek Kolstad, twórca filmowych przygód Johna Wicka.

To w połączeniu z wartką akcją, której jesteśmy świadkami w Just Cause gwarantuje nam, że na nudę i masę eksplozji nie będziemy narzekać. W końcu tego właśnie jest pod dostatkiem w serii gier, która liczy już sobie 14 lat i doczekała się czterech odsłon. We wszystkich główną rolę odgrywa Rico Rodriguez, agent CIA, który nie boi się ubrudzić sobie rąk.