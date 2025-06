Nowy Koszmar minionego lata! Jest pełny zwiastun kontynuacji horroru

fot. materiały prasowe

Zadebiutował pełny zwiastun filmu Koszmar minionego lata, którego reżyserką jest Jennifer Kaytin Robinson. Jest to kontynuacja kultowej serii rozpoczętej w 1997 roku. Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr. powracają w głównych rolach.

Koszmar minionego lata – zwiastun kontynuacji

Zobaczcie, co nowego przedstawia kolejna część serii:

Koszmar minionego lata – co wiemy o sequelu?

Franczyza doczekała się trzech części, jednak na potrzeby nowej produkcji z kanonu usunięto trzecią odsłonę zatytułowaną Koszmar kolejnego lata. Najnowsza część rozgrywa się po wydarzeniach z „dwójki” i ignoruje to, co miało miejsce w trzecim filmie.

W obsadzie, oprócz powracających gwiazd, znaleźli się także nowi aktorzy: Madelyn Cline, Tyriq Withers, Jonah Hauer-King, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung oraz Nicholas Alexander Chavez.

Szczegóły fabuły sequela nie są znane. Wiemy tylko tyle, ile sugeruje zwiastun – a ten zapowiada, że tym razem niekoniecznie chodzi o to samo, co wcześniej. Wciąż jednak mamy do czynienia ze slasherem, więc morderca znów będzie ścigał bohaterów i zabijał ich jeden po drugim.