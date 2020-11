PlayStation Plus w grudniu ponownie z trzema grami. W co zagramy tym razem?

Square Enix

Sony ujawniło gry, które trafią do usługi PlayStation Plus w grudniu 2020 roku. Ponownie otrzymamy trzy bardzo zróżnicowane produkcje, w których niemal każdy powinien odnaleźć coś dla siebie. Miłośników pełnych akcji i wybuchów gier z otwartym światem może zainteresować Just Cause 4, pasjonaci sieciowych zmagań mogą sięgnąć po tegoroczne Rocket Arena, a dla osób, które lubią rywalizację ale w bardziej klasycznej formie, przygotowano Worms: Rumble. Co ciekawe, ten ostatni tytuł będzie dostępny w ramach PS Plus od dnia premiery. Worms: Rumble

Nadal nie wiadomo czy teraz każdego miesiąca będziemy otrzymywać po trzy gry w ramach abonamentu, czy jest to jedynie bonusowa oferta na pierwsze miesiące obecności PlayStation 5 na rynku.

Przypominamy, że PlayStation Plus to abonament, który poza grami co miesiąc zapewnia też możliwość gry online, korzystania ze specjalnych promocji oraz przechowywania zapisanych danych gier w chmurze.