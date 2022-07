Octopus Film Festival 2022 - Michał Milowicz przeczyta na żywo dialogi do Przekrętu Guya Ritchiego

fot. Best Film

Wygląda na to, że podczas Octopus Film Festival 2022 z kranu będzie się lał Johny Walker, a jeśli ktoś zapragnie pójść do muzeum lotnictwa, to... nie będzie musiał tego robić, bo - z całym szacunkiem dla muzeów lotnictwa - na gdańskim festiwalu zapewnione zostaną wyjątkowe atrakcje.

Octopus Film Festival, który naEKRANIE.pl objęło patronem medialnym, po raz piąty powraca do industrialnych przestrzeni Gdańska. Festiwal odbędzie się w dniach 2-7 sierpnia. Nowością tegorocznej edycji jest Atramentowa Macka – nagroda za całokształt twórczości dla filmowców szczególnie zasłużonych dla promocji kina gatunkowego. Laureatem został włoski reżyser Enzo G. Castellari, który przyjedzie do Trójmiasta i odbierze nagrodę, natomiast w programie będzie retrospektywa jego twórczości.

To jednak początek atrakcji, które ogłaszają organizatorzy. Poinformowano teraz, że podczas festiwalu ponownie pojawi się seans z lektorem czytającym dialogi na żywo. Tym razem będzie to Michał Milowicz, który wcielał się w role gangsterów takich filmach jak Chłopaki nie płaczą, Poranek kojota czy Sztos. Czytać będzie słynny angielski film o gangsterach, Przekręt w reżyserii Guya Ritchiego.

Fot. Octopus Film Festival

Wkrótce zdradzimy Wam jeszcze więcej szczegółów dotyczących 5. edycji Octopus Film Festival!