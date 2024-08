Kultowe Gwiezdne Wrota w streamingu. Tak po latach oceniane są najlepsze odcinki

fot. materiały prasowe

Uwielbiany przez miłośników science fiction serial Gwiezdne wrota nareszcie dostępny dla widzów z naszego kraju. Dla oddanych fanów jest to fantastyczna nowina, zwłaszcza że na ten moment musieli poczekać naprawdę długo. Już teraz możecie wspólnie z bohaterami uniwersum Stargate badać nieznane zakątki odległych planet za pośrednictwem popularnej platformy streamingowej (szczegóły dostępności serialu w Polsce). Eksploracja nowych światów, pierwsze spotkanie z obcymi i świetne łączenie humoru z dramatem – to wszystko w otoczce science fiction czeka na nowych widzów.

Z tej okazji - bo jest z czego się cieszyć! – zachęcamy do zapoznania się z rankingiem najlepszych odcinków tej kultowej produkcji. Informacje pochodzą z najpopularniejszej internetowej bazy danych o popkulturze. IMDb to wiarygodne źródło wiadomości ze świata filmów, seriali i programów, co wskazuje również na rzetelne wyniki przy ocenach produkcji.

Odcinki serialu Gwiezdne Wrota wg ocen IMDb

Zanim włączycie długo wyczekiwane Gwiezdne Wrota, rzućcie okiem na listę odcinków wraz z ich ocenami IMDb. W galerii odnajdziecie wzmiankę o tym, który to sezon oraz odcinek wraz z oceną i tytułem epizodu.