Serial Gwiezdne Wrota nareszcie w streamingu w Polsce! Gdzie oglądać?

Pomimo tego, że Gwiezdne wrota to serial doceniany, popularny i szalenie lubiany do tej pory nigdzie nie był legalnie dostępny w Polsce. To dotyczy też pozostałych tytułów ze świata Stargate. To uległo zmianie! Nareszcie fani mogą odetchnąć z ulgą!

Gwiezdne wrota online - gdzie obejrzeć?

Na platformie streamingowej Prime Video po wykupieniu subskrypcji MGM mamy dostęp do seriali i filmów w uniwersum Stargate. Dostępne z polskimi napisami! Dostępne są następujące rzeczy:

Subskrypcja do MGM w ramach Prime Video kosztuje 16,99 złotych za miesiąc. Zanim ją wykupimy, mamy możliwość 14 dniowego darmowego okresu próbnego, podczas którego przetestujemy ten pakiet w ramach platformy streamingowej Amazona.

Choć kinowy film Gwiezdne wrota z 1994 roku stanowi punkt wyjścia do serialu, telewizyjna produkcja jest przez fanów o wiele lepiej oceniana za rozwój tego uniwersum i wysoki poziom rozrywki w klimacie science fiction.