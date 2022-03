Odsiecz online. Premiera nowego filmu z Brucem Willisem w VOD

fot. materiały prasowe

Odsiecz to nowy film akcji, w którym Bruce Willis gra główną rolę. Podobnie jak większość jego licznych tytułów w ostatnich latach jest to niskobudżetowa produkcja tworzona specjalnie na rynek PVOD, czyli platform, na których wykupujemy dostęp do danego filmu.

Odsiecz jest dostępna od 29 marca 2022 roku na platformie Cineman.pl. Cena za dostęp do filmu wynosi 17,90 złotych.

Odsiecz - o czym jest film?

Ben Watts (Bruce Willis), były oficer nowojorskiej policji wysłany zostaje na służbę do małego miasteczka. Trafia tam na tajemniczą sprawę zaginięcia młodej kobiety. Droga do wyjaśnienia zagadki prowadzi przez niebezpieczny świat pełen układów. Gdy miejscowy gang barykaduje się w domu bogatego lekarza biorąc go za zakładnika, jego posiadłość zamienia się w prawdziwe pole bitwy.

Odsiecz - zwiastun

Czemu Bruce Willis gra tylko w niskobudżetowych filmach? Powód nie jest wesoły. Więcej na ten temat zdradził jeden z reżyserów tych produkcji.

