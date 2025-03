Jonathan Majors chce wrócić do MCU i wysłał nawet list do Kevina Feige. Czy dostał odpowiedź?

Jonathan Majors puka do bram Hollywood, ale nikt mu nie chce odpowiedzieć po kontrowersjach, które ciągną się za nim od lat. Kevin Feige i Kinowe Uniwersum Marvela się z nim pożegnało, ale recenzje krytyków otrzymała inna produkcja z nim, czyli Magazine Dreams, które mogłoby być jego szansą na Oscara gdyby nie ilość problemów prawnych.

To byłby Oscar dla Jonathana Majorsa? Recenzje filmu Magazine Dreams

Aktor jednak się nie poddaje i nadal próbuje wrócić do łask. W niedawnym wywiadzie opowiedział o swojej sytuacji z Marvelem, który w przeszłości już dawał drugą szansę aktorom z problemami - np. Robert Downey Jr., który miał problemy z narkotykami.

Grasz kartami, które dał ci los. - powiedział Majors. - Co do Marvela: nigdy nie wiesz, co się stanie dopóki się to nie stanie. Powiem tak: spośród wszystkich postaci, które grałem, Kang ma w sobie coś świeżego. Jest aktorskim wyzwaniem i chętnie zagrałbym go raz jeszcze. Dopóki ludzie i fani o nim mówią, to jest nadzieja.

Gdy zaproszono mnie do MCU, żeby zagrać Kanga, kochałem to. Tęsknię za tym. Chcę to zrobić jeszcze raz. [...] Jeśli jest sposób, żeby to zrobić, to bardzo bym tego chciał. To wszystko w rękach Disneya.