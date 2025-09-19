Polski hit HBO Max wraca. Oto zwiastun 3. sezonu
Odwilż wraca. HBO Max opublikowało zapowiedź 3. sezonu, który będzie miał premierę 17 poździernika 2025 roku. Zwiastun możecie zobaczyć poniżej.
Odwilż wraca z kolejnym sezonem. Nie powinno to dziwić, ponieważ według oficjalnych danych produkcja jest ósmą najpopularniejszą serią w europejskim regionie Maxa, więc można ją zdecydowanie uznać za hit. Zwiastun nowych odcinków możecie zobaczyć poniżej.
O czym tym razem opowiada fabuła? Akcja 3. sezonu Odwilży będzie rozgrywać się rok po wydarzeniach z ostatniej części. Główna bohaterka, Katarzyna Zawieja, została zdegradowana do roli mundurowej policjantki ze względu na wielokrotne przekroczenie swoich uprawnień. Mimo to angażuje się w śledztwo dotyczące handlu narkotykami wśród młodzieży. Tym razem będzie musiała współpracować z nowym partnerem, Tomaszem Woźniakiem, by je rozwiązać. Oprócz tego Zawieja utrzymuje w tajemnicy związek z Trepą, by nie komplikować już i tak trudnego powrotu do wydziału kryminalnego.
Odwilż - zwiastun 3. sezonu
W roli głównej ponownie zobaczymy Katarzynę Wajdę. Na ekranie będą towarzyszyć jej Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba i Wojciech Błach. Odwilż wróci na HBO Max już 17 października 2025 roku. Dajcie znać, czy będziecie oglądać.
Źródło: informacje prasowe
