Polski hit HBO Max wraca. Oto zwiastun 3. sezonu

Odwilż wraca z kolejnym sezonem. Nie powinno to dziwić, ponieważ według oficjalnych danych produkcja jest ósmą najpopularniejszą serią w europejskim regionie Maxa, więc można ją zdecydowanie uznać za hit. Zwiastun nowych odcinków możecie zobaczyć poniżej.

O czym tym razem opowiada fabuła? Akcja 3. sezonu Odwilży będzie rozgrywać się rok po wydarzeniach z ostatniej części. Główna bohaterka, Katarzyna Zawieja, została zdegradowana do roli mundurowej policjantki ze względu na wielokrotne przekroczenie swoich uprawnień. Mimo to angażuje się w śledztwo dotyczące handlu narkotykami wśród młodzieży. Tym razem będzie musiała współpracować z nowym partnerem, Tomaszem Woźniakiem, by je rozwiązać. Oprócz tego Zawieja utrzymuje w tajemnicy związek z Trepą, by nie komplikować już i tak trudnego powrotu do wydziału kryminalnego.

Odwilż - zwiastun 3. sezonu

W roli głównej ponownie zobaczymy Katarzynę Wajdę. Na ekranie będą towarzyszyć jej Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba i Wojciech Błach. Odwilż wróci na HBO Max już 17 października 2025 roku. Dajcie znać, czy będziecie oglądać.