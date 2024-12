Odyseja będzie najdroższym filmem Christophera Nolana. Znamy budżet

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według dziennikarza Jeffa Sneidera, powołującego się na swoje źródła, Odyseja – najnowszy film Christophera Nolana – ma mieć budżet przekraczający 250 milionów dolarów. Po gigantycznym sukcesie Oppenheimera, który przy kosztach wynoszących 100 milionów dolarów przyniósł w box office aż 975,5 miliona dolarów, Universal Pictures najwyraźniej ufa, że Nolan ponownie dostarczy komercyjny hit.

Dokładna kwota budżetu nie została ujawniona, ale Sneider zaznaczył, że przewyższy ona dotychczasowy rekordowy pod tym względem film Nolana – Mroczny Rycerz powstaje, który kosztował 250 milionów dolarów.

Projekt Odysei ma zawierać wiele elementów fantasy, takich jak syreny czy cyklop, a niewykluczone, że zobaczymy fragmenty wojny trojańskiej i inne motywy związane z greckimi bogami znanymi z mitologii. Nolan, znany z zamiłowania do realizacji praktycznych efektów, ograniczając komputerowe CGI do minimum, planuje w ten sposób przedstawić te wizje, co znacząco podnosi koszty produkcji. Historia opowiada o Odyseuszu, który po zakończeniu konfliktu, przez wiele lat powraca do domu.

Premiera filmu zaplanowana jest na 2026 rok. Szczegóły dotyczące wizji Nolana na adaptację Odysei nie zostały jeszcze ujawnione. Universal Pictures zapowiedziało jedynie, że będzie to mitologiczny film akcji z rozmachem.