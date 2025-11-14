Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Tom Holland jako syn Odyseusza u Christophera Nolana? Są nowe zdjęcia z Odyseji!

Wreszcie mamy pierwsze oficjalne zdjęcia kolejnych aktorów z Odysei! Sprawdźcie, w kogo wcieli się Tom Holland, Anne Hathaway oraz Mia Goth ​w nadchodzącej produkcji Christophera Nolana!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  christopher nolan 
zdjęcia tom holland Odyseja
Odyseja fot. materiały prasowe
Reklama

Empire opublikowało nowe zdjęcia z Odysei w reżyserii Christophera Nolana, na których pojawił się m.in. Tom Holland. W artykule zaś ujawniono, w kogo wcieli się aż trójka aktorów!

Odyseja - nowe zdjęcia

Odyseja - Tom Holland jako syn Odyseusza, Telemach

arrow-left
Odyseja - Tom Holland jako syn Odyseusza, Telemach
fot. Empire
arrow-right

Oficjalnie potwierdzono także, że Tom Holland wcieli się w Telemacha, syna Odyseusza, Anne Hathaway w Penelopę, żonę Odyseusza, zaś Mia GothMelantho - jedną z drugoplanowych postaci, służącą w pałacu. 

Odyseja Nolana może być największym widowiskiem w dziejach. Pierwsze spojrzenie na Konia Trojańskiego

Odyseja – fabuła, obsada, data premiery

Odyseja opowiada o 10-letniej podróży Odyseusza, króla Itaki, wracającego do domu po wojnie trojańskiej. Po drodze napotyka wiele niebezpieczeństw i odkrywa śmierć swoich członków załogi. Innymi głównymi postaciami są Telemach (syn Odyseusza), Penelopa (żona Odyseusza), Atena, Circe, Posejdon i Zeus. 

W potwierdzonej obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales i Maurice Compte.

Premiera filmu Odyseja jest zaplanowana na 2026 rok

 

Źródło: empireonline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  christopher nolan 
zdjęcia tom holland Odyseja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zamach na papieża - oficjalny kadr z polskiego filmu
-

Zamach na papieża w popularnym streamingu! Sprawdźcie datę

2 Wicked: Część druga - kontynuacja adaptacji broadwayowskiego musicalu z Arianą Grande i Cynthią Erivo w rolach głównych. Premiera 21 listopada.
-

Piosenka z Wicked: Na dobre w emocjonalnym wykonaniu! Występ Cynthii Erivo na żywo

3 Doktor Strange
-
Plotka

Genialny reżyser za sterami Doctora Strange'a 3? Jest tylko czteroczęściowy problem

4 Avatar Ogień i popiół
-

Miley Cyrus promuje Avatar: Ogień i popiół. Jej nowy singiel ma być wielkim hitem

5 Scott Adkins
-

Scott Adkins kończy swoją trylogię. Aktor ujawnia prawdę o najtrudniejszych scenach akcji w karierze

6 Predator
-
Spoilery

Nie każdy Predator jest honorowy. Różnice między klanami Yautja wyjaśnione

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e06

Chirurdzy

s24e08

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e06

9-1-1

s21e18

Starożytni kosmici

s16e15

SpongeBob Kanciastoporty

s16e16

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e221

Moda na sukces

s27e07

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Olga Kurylenko
Olga Kurylenko

ur. 1979, kończy 46 lat

Simone Susinna
Simone Susinna

ur. 1993, kończy 32 lat

Adam Bobik
Adam Bobik

ur. 1988, kończy 37 lat

Laura San Giacomo
Laura San Giacomo

ur. 1962, kończy 63 lat

Josh Duhamel
Josh Duhamel

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV