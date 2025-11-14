Tom Holland jako syn Odyseusza u Christophera Nolana? Są nowe zdjęcia z Odyseji!

fot. materiały prasowe

Empire opublikowało nowe zdjęcia z Odysei w reżyserii Christophera Nolana, na których pojawił się m.in. Tom Holland. W artykule zaś ujawniono, w kogo wcieli się aż trójka aktorów!

Odyseja - nowe zdjęcia

Odyseja - Tom Holland jako syn Odyseusza, Telemach

Oficjalnie potwierdzono także, że Tom Holland wcieli się w Telemacha, syna Odyseusza, Anne Hathaway w Penelopę, żonę Odyseusza, zaś Mia Goth w Melantho - jedną z drugoplanowych postaci, służącą w pałacu.

Odyseja – fabuła, obsada, data premiery

Odyseja opowiada o 10-letniej podróży Odyseusza, króla Itaki, wracającego do domu po wojnie trojańskiej. Po drodze napotyka wiele niebezpieczeństw i odkrywa śmierć swoich członków załogi. Innymi głównymi postaciami są Telemach (syn Odyseusza), Penelopa (żona Odyseusza), Atena, Circe, Posejdon i Zeus.

W potwierdzonej obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales i Maurice Compte.

Premiera filmu Odyseja jest zaplanowana na 2026 rok.