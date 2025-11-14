Tom Holland jako syn Odyseusza u Christophera Nolana? Są nowe zdjęcia z Odyseji!
Wreszcie mamy pierwsze oficjalne zdjęcia kolejnych aktorów z Odysei! Sprawdźcie, w kogo wcieli się Tom Holland, Anne Hathaway oraz Mia Goth w nadchodzącej produkcji Christophera Nolana!
Empire opublikowało nowe zdjęcia z Odysei w reżyserii Christophera Nolana, na których pojawił się m.in. Tom Holland. W artykule zaś ujawniono, w kogo wcieli się aż trójka aktorów!
Odyseja - nowe zdjęcia
Oficjalnie potwierdzono także, że Tom Holland wcieli się w Telemacha, syna Odyseusza, Anne Hathaway w Penelopę, żonę Odyseusza, zaś Mia Goth w Melantho - jedną z drugoplanowych postaci, służącą w pałacu.
Odyseja Nolana może być największym widowiskiem w dziejach. Pierwsze spojrzenie na Konia Trojańskiego
Odyseja – fabuła, obsada, data premiery
Odyseja opowiada o 10-letniej podróży Odyseusza, króla Itaki, wracającego do domu po wojnie trojańskiej. Po drodze napotyka wiele niebezpieczeństw i odkrywa śmierć swoich członków załogi. Innymi głównymi postaciami są Telemach (syn Odyseusza), Penelopa (żona Odyseusza), Atena, Circe, Posejdon i Zeus.
W potwierdzonej obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales i Maurice Compte.
Premiera filmu Odyseja jest zaplanowana na 2026 rok.
Źródło: empireonline
