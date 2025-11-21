Odyseja w unikalny sposób pokaże bogów. Hades powstał w miejscu jak z innej planety
Christopher Nolan wyjawił, w jaki sposób w filmie Odyseja przedstawi on elementy nadprzyrodzone z bogami z mitologii greckiej na czele. Wiemy już też, w którym miejscu powstawał ekranowy Hades - to jedna z najbardziej osobliwych plaż na świecie.
W ostatnim numerze magazynu Empire ukazał się szereg tekstów poświęconych filmowi Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Fragmenty zapowiadających produkcję materiałów z papierowego wydania zaczynają powoli trafiać do sieci - spodziewajcie się, że w najbliższych dniach związanych z nimi rewelacji będzie znacznie więcej. Już teraz możemy podzielić się z Wami dwoma intrygującymi aspektami powstawania The Odyssey.
Wielu fanów zastanawiało się wcześniej nad tym, w jaki sposób Odyseja przedstawi bogów z greckiego panteonu. Czy Nolan skupi się bardziej na ich nadprzyrodzonym charakterze, czy jednak zdecyduje się mocniej wyeksponować ludzki pierwiastek postaci? Wygląda na to, że do pokazania bóstw reżyser wykorzysta podejście znane z fenomenologii religii. Jak sam twierdzi:
Mroczna plaża i... dwie owce
Z kolei ekranowy Odyseusz, Matt Damon, rzuca nowe światło na proces powstawania ekranowego Hadesu. Wiemy już, że rozgrywające się w nim sceny kręcono tuż przy islandzkiej górze Hjörleifshöfði, szczycie liczącym sobie 221 m wysokości i zbudowanym głównie z tufu wulkanicznego. W jego pobliżu znajduje się również jedna z najdziwniejszych plaż na świecie: piasek na niej jest kompletnie czarny. Aktor zdradza zabawne kulisy jednej z sekwencji, która powstała w tym miejscu:
Film Odyseja trafi na ekrany kin 17 lipca 2026 roku.
Źródło: Empire
