Odyseja w unikalny sposób pokaże bogów. Hades powstał w miejscu jak z innej planety

W ostatnim numerze magazynu Empire ukazał się szereg tekstów poświęconych filmowi Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Fragmenty zapowiadających produkcję materiałów z papierowego wydania zaczynają powoli trafiać do sieci - spodziewajcie się, że w najbliższych dniach związanych z nimi rewelacji będzie znacznie więcej. Już teraz możemy podzielić się z Wami dwoma intrygującymi aspektami powstawania The Odyssey.

Wielu fanów zastanawiało się wcześniej nad tym, w jaki sposób Odyseja przedstawi bogów z greckiego panteonu. Czy Nolan skupi się bardziej na ich nadprzyrodzonym charakterze, czy jednak zdecyduje się mocniej wyeksponować ludzki pierwiastek postaci? Wygląda na to, że do pokazania bóstw reżyser wykorzysta podejście znane z fenomenologii religii. Jak sam twierdzi:

Jedną z rzeczy, które musiałem rozgryźć, było to, jak podejść do elementów mitologicznych w sposób niejako osadzony w rzeczywistości. Przełomem w myśleniu o bogach było uświadomienie sobie, że wszystko, co dziś wyjaśnia nauka, dawniej uchodziło za nadprzyrodzone. Błyskawice, grzmoty, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów… Ludzie dosłownie widzieli bogów wszędzie; nie tylko ich ślady, ale również działania. Nie chcę mówić o tym zbyt wiele, poza zaznaczeniem, że tak - dowody na istnienie nadnaturalnego otaczały starożytnych ludzi z każdej strony. To bardzo ważna część ich życia. I, moim zdaniem, świetną zabawą było móc do tego nawiązywać.

Mroczna plaża i... dwie owce

Z kolei ekranowy Odyseusz, Matt Damon, rzuca nowe światło na proces powstawania ekranowego Hadesu. Wiemy już, że rozgrywające się w nim sceny kręcono tuż przy islandzkiej górze Hjörleifshöfði, szczycie liczącym sobie 221 m wysokości i zbudowanym głównie z tufu wulkanicznego. W jego pobliżu znajduje się również jedna z najdziwniejszych plaż na świecie: piasek na niej jest kompletnie czarny. Aktor zdradza zabawne kulisy jednej z sekwencji, która powstała w tym miejscu:

Kręcimy scenę rozgrywającą się w Hadesie. Znajduje się tam czarny piasek i jestem pewien, że będzie to wyglądało naprawdę świetnie. Ale musieliśmy zejść z łodzi, a deszcz padał poziomo. Dosłownie lało jak z cebra. Trzymaliśmy w dłoniach latarnie, a Himesh (Patel, który gra jednego z towarzyszy Odyseusza - przyp. aut.) odwraca się do mnie i mówi: „Cóż, przynajmniej gorzej już być nie może”. I dokładnie w tym momencie pojawia się ktoś spoza ekipy z dwiema owcami. Zaczęliśmy się śmiać, bo to było tak absurdalne.

Film Odyseja trafi na ekrany kin 17 lipca 2026 roku.