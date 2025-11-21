placeholder
Reklama
placeholder

Odyseja w unikalny sposób pokaże bogów. Hades powstał w miejscu jak z innej planety

Christopher Nolan wyjawił, w jaki sposób w filmie Odyseja przedstawi on elementy nadprzyrodzone z bogami z mitologii greckiej na czele. Wiemy już też, w którym miejscu powstawał ekranowy Hades - to jedna z najbardziej osobliwych plaż na świecie.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Odyseja - film Christophera Nolana materiały prasowe
Reklama

W ostatnim numerze magazynu Empire ukazał się szereg tekstów poświęconych filmowi Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Fragmenty zapowiadających produkcję materiałów z papierowego wydania zaczynają powoli trafiać do sieci - spodziewajcie się, że w najbliższych dniach związanych z nimi rewelacji będzie znacznie więcej. Już teraz możemy podzielić się z Wami dwoma intrygującymi aspektami powstawania The Odyssey

Wielu fanów zastanawiało się wcześniej nad tym, w jaki sposób Odyseja przedstawi bogów z greckiego panteonu. Czy Nolan skupi się bardziej na ich nadprzyrodzonym charakterze, czy jednak zdecyduje się mocniej wyeksponować ludzki pierwiastek postaci? Wygląda na to, że do pokazania bóstw reżyser wykorzysta podejście znane z fenomenologii religii. Jak sam twierdzi:

Jedną z rzeczy, które musiałem rozgryźć, było to, jak podejść do elementów mitologicznych w sposób niejako osadzony w rzeczywistości. Przełomem w myśleniu o bogach było uświadomienie sobie, że wszystko, co dziś wyjaśnia nauka, dawniej uchodziło za nadprzyrodzone. Błyskawice, grzmoty, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów… Ludzie dosłownie widzieli bogów wszędzie; nie tylko ich ślady, ale również działania. Nie chcę mówić o tym zbyt wiele, poza zaznaczeniem, że tak - dowody na istnienie nadnaturalnego otaczały starożytnych ludzi z każdej strony. To bardzo ważna część ich życia. I, moim zdaniem, świetną zabawą było móc do tego nawiązywać.

Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana

arrow-left
Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana
fot. materiały prasowe / Empire
arrow-right

Mroczna plaża i... dwie owce

Z kolei ekranowy Odyseusz, Matt Damon, rzuca nowe światło na proces powstawania ekranowego Hadesu. Wiemy już, że rozgrywające się w nim sceny kręcono tuż przy islandzkiej górze Hjörleifshöfði, szczycie liczącym sobie 221 m wysokości i zbudowanym głównie z tufu wulkanicznego. W jego pobliżu znajduje się również jedna z najdziwniejszych plaż na świecie: piasek na niej jest kompletnie czarny. Aktor zdradza zabawne kulisy jednej z sekwencji, która powstała w tym miejscu:

Kręcimy scenę rozgrywającą się w Hadesie. Znajduje się tam czarny piasek i jestem pewien, że będzie to wyglądało naprawdę świetnie. Ale musieliśmy zejść z łodzi, a deszcz padał poziomo. Dosłownie lało jak z cebra. Trzymaliśmy w dłoniach latarnie, a Himesh (Patel, który gra jednego z towarzyszy Odyseusza - przyp. aut.) odwraca się do mnie i mówi: „Cóż, przynajmniej gorzej już być nie może”. I dokładnie w tym momencie pojawia się ktoś spoza ekipy z dwiema owcami. Zaczęliśmy się śmiać, bo to było tak absurdalne. 

Wybrano najlepsze filmy obecnej dekady. Arcydzieło na szczycie w niezwykle prestiżowym rankingu

arrow-left 21. Barbie (2023) - 7 głosów fot. materiały prasowe arrow-right
21. Barbie (2023) - 7 głosów
20. Top Gun: Maverick (2022) - 7 głosów
19. Czas krwawego księżyca (2023) - 7 głosów
18. RRR (2022) - 8 głosów
17. Najgorszy człowiek na świecie (2021) - 8 głosów
16. Dobrzy nieznajomi (2023) - 8 głosów
15. Fabelmanowie (2022) - 8 głosów
14. Anora (2024) - 8 głosów
13. Aftersun (2022) - 9 głosów
12. Obiecująca. Młoda. Kobieta. (2020) - 9 głosów
11. Duchy Inisherin (2022) - 9 głosów
10. Licorice Pizza (2021) - 9 głosów
9. Poprzednie życie (2023) - 10 głosów
8. Psie pazury (2021) - 10 głosów
7. Biedne istoty (2023) - 11 głosów
6. Anatomia upadku (2023) - 11 głosów
5. Drive My Car (2021) - 14 głosów
4. Strefa interesów (2023) - 16 głosów
3. Wszystko wszędzie naraz (2022) - 19 głosów
2. Tár (2022) - 21 głosów
1. Oppenheimer (2023) - 23 głosy

Film Odyseja trafi na ekrany kin 17 lipca 2026 roku. 

Źródło: Empire

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy

Najnowsze

1 coyote vs. acme
-

Zwariowane melodie wracają. Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą!

2 Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia (2016) – budżet: 135 mln $ - box office: 245,6 mln $
-

Powstanie nowy aktorski film o Wojowniczych Żółwiach Ninja! Co z projektem dla dorosłych?

3 3. Silent Hill 2 Remake
-

Przecieki potwierdzone. Remake Silent Hill 2 zadebiutował na kolejnej platformie

4 Hitman
-

Nietypowy crossover w Hitman: World of Assassination. Do gry trafi... Eminem

5 1. Aaron Taylor-Johnson - kurs +175
-

Dziki Aaron Taylor-Johnson na planie Werwulfa. Pierwsze zdjęcia

6 Powrót do Silent Hill
-

Klimatyczny zwiastun horroru Powrót do Silent Hill. Adaptacji gry pełna kultowych potworów!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV