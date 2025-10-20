Kiedy pełny zwiastun Odysei? Kolejne źródło potwierdza datę premiery
W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat zwiastuna filmu Odyseja - wiemy już, kiedy ma zadebiutować pełny trailer produkcji w reżyserii Christophera Nolana. Na jego oficjalną premierę przyjdzie nam jeszcze poczekać.
W lipcu w sieci było niezwykle głośno o pierwszym teaserze Odysei w reżyserii Christophera Nolana. Przypomnijmy, że był on pokazywany w kinach tuż przed seansem Jurassic World: Odrodzenia - zapowiedź filmu pojawiła się więc na ponad rok przed jego premierą. Materiał spotkał się z powszechną krytyką; internauci drwili choćby z przesadzonego, amerykańskiego akcentu aktorów czy scen kojarzących się z "bójką w barze". Być może dlatego rzeczonego teasera ostatecznie nie udostępniono w internecie.
Teraz doskonale poinformowany w ostatnim czasie serwis World of Reel przynosi wieści na temat zupełnie nowego, pełnego zwiastuna filmu Odyseja. Według źródeł portalu ma on zadebiutować 19 grudnia i będzie pokazywany w kinach przed seansami produkcji Avatar: Ogień i popiół. Kilka amerykańskich witryn popkulturowych i scooperzy już wcześniej wskazywali ten dzień jako datę premiery trailera.
Warto zauważyć, że zwiastun poprzedniego filmu Nolana, Oppenheimera, zaprezentowano na podobnej zasadzie: początkowo emitowano go w kinach przed drugą częścią Avatara.
Najlepsi współcześni reżyserzy. Nolan za podium, ale król jest tylko jeden
Sama Odyseja ukaże się 17 lipca przyszłego roku.
Źródło: World of Reel
