Kiedy pełny zwiastun Odysei? Kolejne źródło potwierdza datę premiery

W lipcu w sieci było niezwykle głośno o pierwszym teaserze Odysei w reżyserii Christophera Nolana. Przypomnijmy, że był on pokazywany w kinach tuż przed seansem Jurassic World: Odrodzenia - zapowiedź filmu pojawiła się więc na ponad rok przed jego premierą. Materiał spotkał się z powszechną krytyką; internauci drwili choćby z przesadzonego, amerykańskiego akcentu aktorów czy scen kojarzących się z "bójką w barze". Być może dlatego rzeczonego teasera ostatecznie nie udostępniono w internecie.

Teraz doskonale poinformowany w ostatnim czasie serwis World of Reel przynosi wieści na temat zupełnie nowego, pełnego zwiastuna filmu Odyseja. Według źródeł portalu ma on zadebiutować 19 grudnia i będzie pokazywany w kinach przed seansami produkcji Avatar: Ogień i popiół. Kilka amerykańskich witryn popkulturowych i scooperzy już wcześniej wskazywali ten dzień jako datę premiery trailera.

Warto zauważyć, że zwiastun poprzedniego filmu Nolana, Oppenheimera, zaprezentowano na podobnej zasadzie: początkowo emitowano go w kinach przed drugą częścią Avatara.

Sama Odyseja ukaże się 17 lipca przyszłego roku.