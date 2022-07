Oficjalna premiera smartfona OnePlus 10T już 3 sierpnia

fot. OnePlus

Seria OnePlus T powraca wraz z nowym OnePlus 10T i hasłem Evolve Beyond Speed. Dotychczas wokół 10T krążyły głównie plotki, ale teraz OnePlus jest wreszcie gotowy pokazać nowego smartfona podczas imprezy premierowej w Nowym Jorku. Wydarzenie zaplanowano na 3 sierpnia i możemy spodziewać się, że w końcu dostaniemy potwierdzenie pełnej specyfikacji smartfona. O ile garść rzeczy już wiemy, to wciąż pozostaje sporo tajemnic.

Firma OnePlus potwierdziła jednak, że 10T będzie pracować na procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1. To dobre wieści dla 10T, ponieważ to nadal najnowszy i najszybszy chipset Qualcomm, który wprawdzie może jeszcze w tym roku zostanie zdeklasowany, jeżeli pokazany zostanie model Gen 2. Niemniej jednak, dopóki nowy chipset nie pojawi się w kolejnym telefonie OnePlus, nowy 10T będzie najszybszym flagowcem w ofercie firmy.

Plotki mówią, że OnePlus 10T będzie wyposażony w trzy aparaty: 50-megapikselowy główny obiektyw, 8 MP ultraszerokokątny i 2 MP makro. Jego 6,7-calowy wyświetlacz ma rzekomo obsługiwać dynamiczną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Dodajmy do tego plotki o 150-watowym superszybkiej ładowarce, a 10T może być jednym z najlepszych smartfonów drugiej połowy 2022 roku.

fot. OnePlus

Na szczęście OnePlus 10T nie tylko startuje z doskonałą specyfikacją, ale także z dużą aktualizacją systemu operacyjnego OxygenOS 13, która również zostanie zaprezentowana 3 sierpnia i wraz z 10T trafi do sklepów. Nowa aktualizacja OS będzie najbardziej konfigurowalną wersją oprogramowania, a jednocześnie przyniesie funkcje, których fani oczekują od urządzeń OnePlus (takie jak zawsze włączony wyświetlacz i tryby Zen).

Jeśli OxygenOS 13 skutecznie powalczy z „normalną” aktualizacją Google Android 13 oraz iOS 16, to OnePlus 10T może być wielkim hitem. To powiedziawszy, wciąż jest zdecydowanie zbyt wiele pytań dotyczących smartfona, aby móc powiedzieć to z całą pewnością. Na szczęście, odpowiedzi pojawią się już wkrótce.

Premiera OnePlus 10T i OxygenOS 13 odbędzie się w Nowym Jorku 3 sierpnia 2022 roku. Jeżeli chcecie oglądać je z domu, to wydarzenie ma rozpocząć się punktualnie o 16:00 naszego czasu.