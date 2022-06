Motorola Razr 3: trzecia generacja składanego smartfona coraz bliżej

fot. Motorola

Dzisiejsze składane telefony bardzo różnią się od tych, które były dostępne, gdy Motorola po raz pierwszy zaprezentowała oryginalną Motorolę Razr w 2005 roku. To właśnie tamten klasyczny telefon z klapką zainspirował składany ekran Motorola Razr prawie 15 lat później, a teraz firma przygotowuje się do wypuszczenia już trzeciej generacji smartfona z klapką o nazwie kodowej Maven.

Motorola Razr 3 ma naprawić kilka wad tej pierwszej wersji, a także następcy przystosowanego do łączności 5G, który pojawił się wkrótce potem. Przede wszystkim poprawione mają być: wydajność, możliwości aparatu i czas pracy na baterii. Wprawdzie firma nie ogłosiła jeszcze niczego oficjalnie, ale maszyna do przecieków już zaczęła pompować zakulisowe zdjęcia – więc jest już mnóstwo soczystych informacji.

Motorola Razr 3: przypuszczalny wygląd

Podczas gdy Razr z 2020 roku i jego następca 5G były charakterystycznymi urządzeniami, mocno inspirowanymi starymi Razerami z ich zaokrąglonymi kształtami i wyraźną, charakterystyczną brodą, wszystkie znaki wskazują na to, że w trzeciej iteracji Motorola pójdzie w kierunku bardziej współczesnego designu. Na zdjęciach pokazanych na 91Mobiles, widzimy smartfon, który ma więcej wspólnego z Samsung Galaxy Z Flip 3.

fot. 91Mobiles

Z filmu hands-on filmy opublikowanego przez Evana Blassa - znanego Twitterowego leakera - wynika, że czujnik linii papilarnych ponownie został przeniesiony. W modelu Razr znajdował się on na charakterystycznej brodzie smartfona, a w Motoroli Razr 5G na pleckach, tym razem zaś będzie wbudowany w przycisk zasilania.

https://twitter.com/evleaks/status/1529155575979855872

Jeśli chodzi o opcje kolorystyczne, to w momencie premiery dostępny będzie tylko czarny, choć niebieski wariant może pojawić się później.

Motorola Razr 3: spodziewana specyfikacja

Doniesienia sugerują, że moc obliczeniowa będzie pochodzić z procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lub bardziej wydajnego wariantu Plus. Ten ostatni układ może jednak pojawić się później niż planowano, więc to pierwszy model może być tym, co dostaniemy w momencie premiery. Spodziewane jest 12 GB pamięci RAM, a także 512 GB pamięci wewnętrznej.

Rozmiar ekranu podobno zwiększył się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a główny wyświetlacz urósł do przekątnej 6,7 cala. Spodziewamy się rozdzielczości wyższej niż Full HD oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Mniejszy zewnętrzny wyświetlacz będzie mieć przekątną 3 cali, a nie 2,7 cala, jak w Razr 5G.

https://twitter.com/DSCCRoss/status/1525132326614642693

Motorola powinna również poprawić jakość aparatów fotograficznych. Mówi się o 50 MP aparacie głównym oraz 13 MP ultraszerokokątnym, który będzie również pełnił funkcję obiektywu makro. Aparat w dziurce po wewnętrznej stronie składanego ekranu, z matrycą 32 MP, będzie odpowiedzialny za robienie zdjęć typu selfie i prowadzenie rozmów wideo.

Jedynym czarnym punktem w specyfikacji wydaje się być bateria, która, jak twierdzi Digital Chat Station, będzie wyposażona w to samo ogniwo o pojemności 2880 mAh, co w Razr 5G. Wydaje się to raczej mało jak na telefon z flagowym procesorem w środku, nawet takim Snapdragonem 8+ Gen 1, który ma być o 30% bardziej wydajny energetycznie niż zwykły Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Razr 3: potencjalna data premiery

W tej chwili nie ma ustalonej daty oficjalnego ujawnienia Razr 3. Powszechnie oczekuje się, że smartfon najpierw trafi do Chin, a później do Europy i na inne rynki, a najbardziej prawdopodobnym terminem premiery jest obecnie lipiec lub sierpień.

Biorąc pod uwagę poprzednie premiery Razr, jest to wcześniej niż oczekiwano. Oryginalny, odrodzony Razr został ujawniony w listopadzie 2019 roku, ale do sprzedaży trafił dopiero w lutym następnego roku. Z drugiej strony, Razr 5G pojawił się w sprzedaży w ciągu kilku tygodni od debiutu we wrześniu 2020 roku. Tak czy inaczej, letnia premiera to niezbadane terytorium.

Oczywiście jest ku temu dobry powód: Moto całkowicie pominęła rok 2021, prawdopodobnie z powodu niedoborów komponentów i logistycznych koszmarów spowodowanych globalną pandemią.

Motorola Razr 3: spekulowana cena

Rzekomo Motorola chce uzyskać cenę znacznie niższą niż dwa poprzednie telefony Razr, aby lepiej konkurować z innymi smartfonami z klapką. Odrodzony Razr zadebiutował w cenie 7299 zł, a Razr 5G został obniżony do 6499 zł. Obecnie mówi się o kwocie około 5400 zł, co czyni go znacznie droższym od najbliższego rywala, Samsunga Galaxy Z Flip 3 (obecnie kosztuje 3299 zł). Jednak Flip 4 ma pojawić się jeszcze w tym roku, a Samsung podobno obniży cenę poniżej premierowej ceny Flip 3, która wynosiła 4799 zł. Miejmy nadzieję, że tym razem Motorola będzie dysponować wysokiej klasy specyfikacją, aby mocniej zaznaczyć swoją obecność na tle koreańskiej konkurencji.