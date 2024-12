Oglądaj Gwiezdne wojny, jak Luke Skywalker!

fot. zrzut ekranu YouTube

Reklama

W pierwszej części klasycznej trylogii Gwiezdnych wojen Luke Skywalker uruchomił przypadkiem holograficzne nagranie przeznaczone dla Obi-Wana, na którym Leia Organa mówi słynne: „Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope”.

Od tego momentu zmienił się nie tylko los odległej galaktyki, ale także holograficzne wyświetlacze weszły na stałe do gwiezdnowojennego kanonu. Już w Imperium kontratakuje Darth Vader klęczy przed ogromnym hologramem zakapturzonego Imperatora Palpatine’a. Z kolei w Mrocznym widmie również na hologramie po raz pierwszy możemy zobaczyć Dartha Maula, żeby w chwilę potem usłyszeć kultowe „This is getting out of hand. Now there are two of them” wypowiedziane przez Nute'a Gunraya.

Dzięki kreatywności oraz pomysłowości kogoś, kto wrzucił do sieci krótki filmik, możemy w podobny sposób doświadczyć Gwiezdnych wojen, wykorzystując do tego wytwornicę mgły (lub nawet nawilżacz ultradźwiękowy) oraz projektor. Oczywiście obejrzenie w ten sposób wszystkich części sagi byłoby męczące, ale niemniej pomysł jest fajny i wygląda efektownie.

ROZWIŃ ▼