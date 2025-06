Usunięta scena z Thunderbolts*. Jake Schreier o swoim podejściu do nowych X-Menów

fot. materiały prasowe

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że X-Meni dołączą do MCU. Fani wciąż czekają na reboot z nowymi aktorami, ale po ostatnich doniesieniach wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Ryan Coogler przy okazji niedawnej rozmowy z Nexus Point News zdradził, że to Jake Schreier, reżyser Thunderbolts*, stanie za kamerą nadchodzącego rebootu aktorskich X-Men. A co na ten temat ma do powiedzenia sam zainteresowany?

Jake Schreier o nowych X-Menach

Jake Schreier na razie niczego nie potwierdził. Podczas Mediterrane Film Festival na Malcie reżyser Thunderbolts* wziął udział w panelu dyskusyjnym i został zapytany, czy zrobiłby coś inaczej w przypadku długo oczekiwanego rebootu X-Menów. Oto, co powiedział:

Nawet gdybym został potwierdzony w tym filmie, nie sądzę, żebym mógł odpowiedzieć na to pytanie. Ale powiedziałbym, że zawsze zaczyna się od postaci i pracy ze świetnymi scenarzystami i współpracownikami oraz z pewnością myślenia o tym, jak zrobić coś innego w każdym projekcie, którego się podejmujesz. To tyle, co mogę powiedzieć.

Jake Schreier wydaje się odpowiednią osobą, aby stworzyć reboot X-Menów. Pomimo że jego Thunderbolts* okazało się klapą finansową, sam film spotkał się z pochwałami ze strony krytyków, jak i widzów.

Thunderbolts* - wycięta scena

W sieci opublikowano usuniętą scenę z Thunderbolts*, która znajdzie się w cyfrowym wydaniu filmu wraz z innymi dodatkami. W niej możemy zobaczyć, jak John Walker/U.S. Agent (w tej roli Wyatt Russell) zmaga się z drzwiami pomieszczenia, w którym tytułowa grupa została uwięziona przez Valentinę Allegra de Fontaine.

Przypomnijmy, że w nadchodzącym wydaniu znajdzie się jeszcze jedna wycięta scena z filmu pt. Gary Announcement. Nie zabraknie też wideo z wpadkami z planu i innych dodatkowych materiałów.

