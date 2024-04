Powstaje nowy thriller satyryczny o O.J. Simpsonie. Owen Wilson odrzucił 12 mln dolarów za rolę

fot. THR

Przed dwoma tygodniami amerykańskie media przekazały informację, że O.J. Simpson nie żyje. Uznany futbolisty, znany jest również ze swojej aktorskiej kariery w takich filmach, jak Płonący wieżowiec, Naga broń, czy Kryptonim: Alexa. Największą sławę przyniósł mu jednak głośny proces z 1994 roku, w którym został oskarżony o popełnienie podwójnego morderstwa na swojej byłej żonie Nicole Bron Simpson i jej kochanku Ronaldzie Goldmanie. Rok później ława przysięgłych zdecydowała, że Simpson jest niewinny. Teraz powstaje nowy film, który chce na nowo przedstawić tę sprawę.

The Juice - Owen Wilson odrzucił rolę w filmie o O.J. Simpsonie

Brytyjski reżyser Joshua Newton od 2015 roku pracuje nad „thrillerem satyrycznym” zatytułowanym The Juice, który będzie około 30-minutową produkcją, w której zagra Charlotte Kirk jako Nicole Brown Simpson i Boris Kodjoe, jako O.J. Simpson. Twórca ma nadzieję, że uda mu się ukończyć prace nad filmem do 3 października, kiedy to obchodzona będzie 29. rocznica wyroku uniewinniającego Simpsona.

Film ma skupić się przede wszystkim na retrospekcjach, a nie samym procesie. Głównym bohaterem będzie Douglas McCann, który został wciągnięty w różne teorie spiskowe podczas trwania sprawy sądowej. Newton zaproponował tę rolę Owenowi Wilsonowi, ale aktor odmówił pomimo oferowania ogromnej gaży:

Owen Wilson był idealnym kandydatem do tej roli. Właściwie spotkałem się z nim w Santa Monica. Wszystkim podobał się scenariusz. Jego agent chciał, żeby wystąpił w tym filmie. Zaoferowaliśmy mu 12 milionów dolarów. Ale pod koniec spotkania Owen wstał i powiedział: „Jeśli myślisz, że przyjmę główną rolę w filmie o tym, jak O.J. nie popełnił tych zbrodni, to chyba sobie ze mnie żartujesz”.

Reżyser długo musiał szukać kolejnego aktora, który pasowałby do tej roli. Z tego względu prace nad The Juice zostały znacząco opóźnione. Newton nie podał nazwiska odtwórcy McCanna, ale potwierdził, że ten aktor świetnie pasuje do tej postaci.