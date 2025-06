Samuel L. Jackson w nowym serialu ze świata Tulsa King. Znamy pierwsze szczegóły!

materiały prasowe

Jak donosi Deadline, powstaje serial pod tytułem NOLA King. Jego scenarzystą został Dave Erickson, showrunner 3. sezonu Tulsa King i współtwórca hitu Burmistrza Kingstown. To on będzie również odpowiedzialny za całą realizację spin-offu. Główną rolę zagra Samuel L. Jackson, który najpierw pojawi się w wielu odcinkach nadchodzącego 3. sezonu Tulsa King. Został także producentem swojego serialu. Nad całością czuwa Taylor Sheridan (Yellowstone), twórca tego uniwersum.

O czym jest NOLA King?

Historia skupia się na Russellu Lee Washingtonie Jr., który również wywodzi się ze świata przestępczego. Najpierw stanie do walki z Dwightem Manfredim (Sylvester Stallone), by potem – w swoim własnym serialu – udać się do Nowego Orleanu i przejąć władzę nad światem podziemnym miasta.

Prace na planie 3. sezonu Tulsa King trwają już od kilku miesięcy. Samuel L. Jackson pojawi się na planie w lipcu, natomiast rozpoczęcie zdjęć do NOLA King zaplanowano na luty 2025 roku.

Co ciekawe, pomysłodawcą projektu jest Chris McCarthy, prezes stacji Showtime i MTV Entertainment Studios. Tym razem więc pomysł nie wyszedł od Taylora Sheridana, który jednak nadal odgrywa kluczową rolę w rozwoju uniwersum Yellowstone.