fot. NBC

Reklama

The Paper to mockument od Grega Danielsa i Michaela Komana, który jest kontynuacją kultowego Biura. Akcja rozgrywa się w tym samym świecie, ale z innymi postaciami, w które wcielają się m.in. Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young i Tim Key. Ponadto do swojej roli powraca Oscar Nuñez, który grał Oscara Martineza w oryginalnym serialu. W gościnnych rolach wystąpią: Eric Rahill, Duane Shepard Sr., Allan Havey, Nate Jackson, Mo Welch, Nancy Lenehan, Molly Ephraim i Tracy Letts.

The Paper - kiedy premiera?

Podczas prezentacji Upfront stacji NBC Universal w Nowym Jorku ujawniono, że serial komediowy The Paper będzie miał premierę we wrześniu na amerykańskiej platformie Peacock. Opublikowano również pierwsze zdjęcie z produkcji, na którym widzimy Domhnalla Gleesona stojącego na biurku i rozmawiającego z pracownikami, wśród których jest wspomniany Nuñez.

The Paper - pierwsze zdjęcie z serialu

The Paper Zobacz więcej Reklama

Greg Daniels (Biuro) i Michael Koman (Złoty dotyk Nathana) zajmą się również produkcją wykonawczą wraz z Ricky'm Gervais'em, Stephenem Merchantem, Howardem Kleinem, Benem Silvermanem i Banijay Americas. Za produkcję odpowiada Universal Television.

The Paper - opis fabuły

Ekipa dokumentalna, która uwieczniła oddział Dunder Mifflin w Scranton, poszukuje nowego tematu. Wtedy odkrywa historyczną gazetę z Midwest i wydawcę próbującego ją reaktywować.

Czytaj dalej: Serial ze świata Creed dostał zielone światło od Amazon Prime Video. O czym opowie Delphi?