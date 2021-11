Wastelanders: Hawkeye - Old Man Daredevil ujawniony jako nauczyciel niewidomego Clinta

Marvel

Old Man Hawkeye został po raz pierwszy wprowadzony w komiksie Old Man Logan napisanym przez Marka Millara z rysunkami Steve'a McNivena, gdzie został przedstawiony jako niewidoma, brodata i długowłosa starsza wersja samego siebie. 8 grudnia w USA do sprzedaży trafi Wastelanders: Hawkeye, historia osadzona właśnie w świecie Old Man Logana. W najnowszej zapowiedzi pierwszego numeru komiksu widzimy pojawienie się starszego Matthew Murdocka, który razem z tytułowym bohaterem, trenuje w świątyni w górach.

W Old Man Logan dowiedzieliśmy się, że Clint stracił wzrok po walce z Avalanchem, ale nigdy nie poinformowano czytelników o sposobie, w jaki Old Man Hawkeye nauczył się walki i funkcjonowania ze swoją niepełnosprawnością. W Wastelanders: Hawkeye zobaczymy, jak szkolony jest przez Matthew Murdocka, który zadebiutuje w swojej starszej wersji w tym świecie. Porzucając miano Daredevila, Matt spełnia się w roli nauczyciela, nosząc imię Stick, podobnie jak jego niegdysiejszy mentor. Zobaczymy szkolenie Clinta, a także jego walkę z organizacją Hand. Za scenariusz odpowiedzialny jest Ethan Sacks, zaś za rysunki odpowiadają Ibraim Roberson i Diijo Lima. Zobaczcie opublikowane strony z komiksu: