Olivia Munn w obsadzie nowego thrillera science fiction

fot. FOX

Olivia Munn (X-Men: Apocalypse) zagra główną rolę w filmie Replay. Produkcja porównywana jest to Johna Wicka i The Raid jeśli chodzi o rozmach i sceny akcji. Według The Hollywood Reporter, film jest na razie w fazie przedprodukcyjnej.

Historia koncentrować się będzie na Erin Staffer (Olivia Munn), której mąż zostaje porwany i zamordowany. Zrobi jednak wszystko, aby odmienić bieg wydarzeń. Skorzysta z najnowocześniejszej technologii, aby udać się w niebezpieczną podróż w czasie i uratować swojego ukochanego.

Projektem zajmie się wytwórnia Dark Castle Entertainment. Za kamerą stanie Jimmy Loweree, który jest także scenarzystą. Olivia Mun będzie także producentką wykonawczą.