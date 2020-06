Destiny 2 - nowy dodatek przeniesie graczy na księżyc Europa? Wideo wyciekło do sieci

Bungie

Destiny 2 zadebiutowało w lipcu 2017 roku, ale w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością. Bez wątpienia wpływ na to ma fakt, że gra jest regularnie rozwijana przez twórców i wzbogacana o nową zawartość - dostępna zarówno za darmo, jak i w formie większych płatnych rozszerzeń. Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy miejsce akcji nowego dodatku. Ten prawdopodobnie przeniesie graczy na powierzchnię Europy - jednego z księżyców Jowisza.

Sugeruje to krótkie wideo, które pojawiło się na oficjalnym profilu gry na Instagramie. W materiale widzimy Eris Morn w śnieżnym i mroźnym otoczeniu, w tle zaś widać Jowisz. Pasuje to też do plotek, które można było widzieć w sieci już kilka tygodni wcześniej.

Na końcu tego teasera widzimy datę - 9 czerwca. To prawdopodobnie właśnie tego dnia dowiemy się czegoś więcej na temat nadchodzącej, nowej zawartości do Destiny 2.