Olivia Wilde chwali Harry'ego Stylesa za drugoplanową rolę: Pozwolił kobiecie być w centrum uwagi

fot. materiały prasowe

Don’t Worry Darling to nadchodzący film, którego reżyserką jest Olivia Wilde. Produkcja skupia się na żeńskiej bohaterce, Alice, w której rolę wciela się Florence Pugh (Midsommar. W biały dzień, Małe kobietki). Drugoplanową postać męską, Jacka, portretuje zaś Harry Styles. Piosenkarz doczekał się ostatnio publicznej pochwały od Olivii Wilde.

Aktorka i reżyserka w obszernym poście na Instagramie zaznaczyła, że większość aktorów nie chce grać drugoplanowych ról w filmach, w których wiodącymi postaciami są kobiety. Wilde wyjawiła, że panuje przekonanie, iż udział w takich projektach zmiesza pozycję oraz wartość aktora w przemyśle filmowym i dlatego trudno znaleźć odtwórców do wspomnianych ról. Wyjątkiem okazał się właśnie Harry Styles:

Harry Styles jako filmowy Jack nie tylko dał możliwość wspaniałej Florence Pugh, by to ona była w centrum uwagi, by miała w filmie centralną pozycję. Dodatkowo tchnął w każdą ze scen wyjątkową, zniuansowana wrażliwość. Zaskoczył nas swoim wdziękiem i skromnością. Każdego dnia zadziwiał nas swym talentem i ciepłem.

Przypomnijmy, że Harry Styles w filmie Don’t Worry Darling zastąpił Shia LaBeoufa.