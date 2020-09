Spider-Woman w MCU? Olivia Wilde o projekcie dla Sony i Marvela

Marvel

Portal Deadline poinformował w sierpniu, że Sony Pictures zatrudniło Olivię Wilde na stanowisko reżyserki niezatytułowanego jeszcze projektu z superbohaterką Marvela w roli głównej.

Wielu dziennikarzy jest przekonanych, że chodzi o postać Spider-Woman. Sama reżyserka skomentowała wtedy doniesienia na Twitterze używając wymownej emotki. Można więc założyć, że w istocie ma to związek z tą superbohaterką.

Reżyserka i aktorka rozmawiała z portalem Entertainment Weekly, gdzie nie potwierdziła, że stanie za kamerą filmu o Spider-Woman, ale jest podekscytowana pracą nad filmem Marvela dla Sony. Cieszy się, że coraz więcej reżyserek dochodzi do głosu i ma możliwość tworzenia wysokobudżetowych produkcji. Dodatkowo ujawniła, że jest to jej najbardziej ekscytujący do tej pory projekt i cieszy się, że może opowiedzieć historię... i tutaj twórczyni zatrzymała się, wspominając osobę Kevina Feige, który mógłby być niepocieszony wyjawieniem konkretów. Mogło to być oczywiście nawiązanie do sytuacji panującej w MCU, gdzie sekrety są pilnie strzeżone i bardzo jest to pilnowane. Drugim wnioskiem, który od razu się nasuwa jest zaangażowanie prezesa Marvel Studios w projekt. Pełną rozmowę możecie zobaczyć na portalu Ew.com.

OLIVIA WILDE as Jane in New Line Cinema’s comedy “THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE,” a Warner Bros. Pictures release.

Dodatkowo Charles Murphy z Murphy's Multiverse odkrył, że w filmie producentką wykonawczą jest Rachel O’Connor, która pełniła tę funkcję także w przypadku Spider-Man: Daleko od domu. Dziennikarz zauważył, że jednak inne osoby są producentami wykonawczymi Venoma, Morbiusa oraz Venoma 2. Może nie mieć to żadnego znaczenia, ale wydaje się nieprzypadkowe, że producentką domniemanego projektu o Spider-Woman jest osoba związana z MCU.

Olivia Wilde ma też napisać scenariusz tego filmu Marvela razem z Katie Silberman, z którą pracowała przy Szkole melanżu.