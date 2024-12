Sonic 3 to najlepsza część serii z szalonym Jimem Carreyem na czele. Są pierwsze recenzje krytyków

fot. Paramount Pictures // Sega

Już niebawem będzie mieć miejsce premiera trzeciego filmu o przygodach niebieskiego jeża z popularnej serii gier komputerowych. Sonic stał się jedną z niewielu growych adaptacji, która odnosi ogromne sukcesy. Nie tylko fani i publiczność mówią, że są bardzo zadowoleni, ale też udowadniają to przez chodzenie do kin na kolejne filmy z serii, która otrzymała już nawet program na YouTube oraz serial telewizyjny z Idrisem Elbą w roli Knucklesa.

Mimo uwielbienia fanów, Sonic nie cieszył się uznaniem wśród krytyków. Nie uważali go za złą produkcję, ale do peanów wiele brakowało. To się najwidoczniej zmieniło wraz z premierą 3. części, ponieważ recenzenci w serwisie Rotten Tomatoes wystawili najwyższe do tej pory dla tej serii 85% pochlebnych opinii na podstawie 53 tekstów. 45 z nich jest "świeżych", a 8 "zgniłych". Przekłada się to na średnią 6.9/10. Dla porównania:

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - recenzje krytyków

Trzecia część to zdecydowanie najlepsza dotychczasowa odsłona serii. Tak uważa większość recenzentów. Jest w nim pełno humoru, akcji, świetnych efektów specjalnych, dających się lubić postaci oraz mrugnięć okiem do fanów. Nie jest to żadna rewolucja ani nawet ewolucja. Reżyser bierze wszystko, co się udało w poprzedniej części, poprawia kilka błędów i tworzy w gruncie rzeczy podobne dzieło, które przede wszystkim przypadnie do gustu fanom serii gier, filmów lub dzieciakom, które będą czerpały mnóstwo frajdy z oglądania rozwałki na ekranie.

Największą gwiazdą jest bez wątpienia Jim Carrey. Jego Robotnik już wcześniej zachwycał, ale teraz dodanie drugiego sprawia, że szaleństwa na ekranie jest jeszcze więcej. Krytycy uważają, że dawno nie widzieli aktora w takiej formie. To on jest odpowiedzialny za większość najzabawniejszych gagów w produkcji. W swojej grze przypomina jeszcze bardziej niż wcześniej przeszłe role - np. Grincha lub Ace'a Ventury. To głośny, karykaturalny i absurdalny występ, ale przy tym też taki, który potrafi rozbawić do łez. Kilka pochwał otrzymał też Keanu Reeves jako Shadow.

Sonic 3 nie tylko bawi do łez, ale też wzrusza, ponieważ kilku recenzentów zwróciło uwagę, że ta produkcja w przeciwieństwie do poprzednich potrafi zwolnić, spędzić więcej czasu ze swoimi bohaterami, pogłębić ich przeszłość, relacje, a nawet doprowadzić do płaczu. W jednym tekście można przeczytać, że jego autor nie spodziewał się, że się popłacze na filmie o niebieskim jeżu. Poza tym jest to film akcji, który potrafi nią zachwycić. Jest świetnie nakręcona, pomyślana, a efekty stoją na bardzo wysokim poziomie. Ostatni akt filmu "ma wgniatać w fotel."

Największą bolączką okazuje się mało ciekawy scenariusz, który jest pozbawiony interesujących pomysłów. W gruncie rzeczy jest to powtórka z rozrywki, która w końcu może się przejeść nawet największym fanom. Negatywne recenzje zwracają na to szczególnie uwagę, jednocześnie nie odmawiając Sonicowi serca. Nawet w negatywnych recenzjach podkreśla się, że jest to lepsza produkcja od poprzednich.