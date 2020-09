Once Upon a Snowman - zobaczcie zdjęcia z nadchodzącej krótkometrażówki o Olafie

fot. Disney

Once Upon a Snowman to zbliżająca się krótkometrażówka Disneya w reżyserii Dana Abrahama i Trenta Correya. Bohaterem filmu jest stworzony przez Elsę i Annę bałwan Olaf. Akcja animacji będzie się rozgrywać w trakcie fabuły pierwszej części Krainy Lodu. Ostatnio do sieci trafiły nowe grafiki z nadchodzącego filmu.

Fabuła Once Upon a Snowman skupi się na podróży Olafa przez śnieżne góry, a podczas tej wyprawy bohater odkryje, dlaczego kocha lato. W nadchodzącej produkcji głosu Olafowi niezmiennie użyczy Josh Gad. W filmie usłyszymy również Kristen Bell jako Annę oraz Idinę Menzel w roli Elsy.

Przypomnijmy, że Once Upon a Snowman to jeden z dwóch nadchodzących projektów z Olafem w roli głównej, które Josh Gad zapowiedział podczas udziału w Jimmy Kimmel Live. Kolejnym będzie bowiem seria edukacyjnych materiałów dla dzieci, zatytułowanych Olaf's Learning Adventures.

W galerii poniżej możecie obejrzeć grafiki z Once Upon a Snowman.

Once Upon a Snowman

Krótkometrażowy film Once Upon a Snowman zadebiutuje na Disney+ już 23 października 2020.