One Day at a Time kolejny raz skasowany. Istnieje wciąż szansa na kontynuację serialu

fot. Pop

Serial One Day at a Time opowiada o kubańsko-amerykańskiej rodzinie, która żyje w jednym domu. Główną postacią jest rozwódka, która ma dwoje dzieci – nastoletnią córkę i dorastającego syna oraz mieszka wraz ze swoją staromodną matką. Po trzech sezonach ten cieszący się uznaniem serial został skasowany przez stację Netflix. Następnie One Day at a Time znalazł nowy "dom" dla siebie w amerykańskiej stacji telewizyjnej Pop. 4. sezon zadebiutował w marcu 2020 roku, ale liczył tylko 7 odcinków ze względu na wstrzymanie prac na planie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa.

Stacja kablowa Pop należąca do CBS nie jest zainteresowana nakręceniem 5. sezonu sitcomu i zdecydowała się zrezygnować z One Day at a Time. Choć jest to zła wiadomość dla fanów pojawiły się też dobre informacje. Sony Pictures TV, które jest odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję tej komedii jest zdeterminowane, aby kontynuować serial. Będzie starać się znaleźć stację lub platformę, która zamówi 5. sezon. Istnieją przesłanki, że serial trafi do siostrzanej stacji Pop, czyli do TV Land, gdzie był on również emitowany i uzyskiwał nawet pięciokrotnie wyższe wyniki oglądalności.

W One Day at a Time występują: Justina Machado, Todd Grinnell, Isabella Gomez, Marcel Ruiz, Stephen Tobolowsky i Rita Moreno.