Godzilla kontra Kong online? Platformy VOD walczą o prawa!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Reddit.com / Neezilla

Jak nieoficjalnie donosi The Hollywood Reporter platforma streamingowa Netflix złożyła ofertę WarnerMedia zakupu praw do dystrybucji VOD filmu Godzilla kontra Kong. Chcą zapłacić za to ponad 200 mln dolarów.

Według ich informatorów na razie WarnerMedia nie odpowiedział na propozycję Netflixa, ponieważ sami przygotowują własną ofertę dla swojej platformy HBO Max. Legendary Pictures, które produkuje film, odmówiło komentarza.

Natomiast rzecznik prasowy Warner Bros. skomentował sytuację zgodnie z oczekiwaniami. Nikt nie potwierdzi jej dopóki nie zostaną podjęte decyzje.

- Planujemy premierę filmu Godzilla kontra Kong w kinach w 2021 roku zgodnie z planem - twierdzi.

Jeśli Netflix wygra tę batalię, cały świat będzie mógł obejrzeć ten film w domach. Natomiast jeśli WarnerMedia, co jest bardziej prawdopodobne, wybierze HBO Max, będziemy raczej mieć identyczną sytuację jak z Wonder Woman 1984. Film ma premierę w VOD tylko w USA, a reszta świata w różnych terminach pokaże go w kinach, aczkolwiek biorąc pod uwagę choćby Polskę czy Niemcy, kina pozostają zamknięte do końca 2020 roku. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy lub kiedy zostaną otwarte placówki w krajach Europy.

fot. godzilla-movies.com

Według dziennikarzy The Hollywood Reporter decyzje nie zostaną podjęte przez Legendary Pictures (wyłożyli 75% budżetu) ani Warner Bros. (25% budżet, kontrola nad premierą), ale przez osoby z najwyższego szczebla WarnerMedia (właściciel obu). Dokładnie to mówią, że decyzje podejmą prezes WarnerMedia Jason Kilar oraz Ann Sarnoff z rady nadzorczej Warner Bros.

Eksperci zwracają uwagę, że Netflix gwarantuje firmie zwrot kosztów, a i tak będą mogli zorganizować premierę w Chinach, w których Godzilla zbiera dobre pieniądze. Na razie nie wiadomo, kiedy jakieś decyzje zostaną podjęte.