One More Shot - zwiastun filmu akcji kręconego w całości na jednym ujęciu. Scott Adkins kontra Michael Jai White

One More Shot to kontynuacja filmu akcji Jeden strzał z 2021 roku. Podobnie, jak poprzednia odsłona, tak i ta jest kręcona w całości tak, by zachować iluzję jednego, długiego ujęcia. Efekt był zadowalający w pierwszej części, co przełożyło się na dobre opinie. Czy w sequelu James Nunn ponownie będzie w stanie zachwycić scenami akcji w takim stylu? Zwiastun co nieco zapowiada, ale jego montaż oczywiście nie jest utrzymany w tej konwencji, jak cały film będzie prezentowany. Jest tam jednak jedna ciągła scena walki, które pokazuje, jak to działa. Ważna dla fanów jest obecność Michaela Jai White'a w roli czarnego charakteru, więc dojdzie do kolejnego pojedynku z grającym główną rolę Scottem Adkinsem. Panowie po raz pierwszy stanęli naprzeciw siebie w kultowym hicie Champion 2.

One More Shot - zwiastun

One More Shot - opis fabuły

Po ataku na tajną placówkę agencji w Polsce, komandos Navy SEAL, Jake Harris (Scott Adkins) musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby przetrwać oblężenie na lotnisku. Grupa najemników chce dorwać podejrzanego o terroryzm Amina Mansura, którego Harris przewozi.

Za kamerą ponownie James Nunn. W obsadzie znajduje się także Tom Berrenger. Jest to film tworzony specjalnie dla brytyjskiej telewizji Sky Cinema i tam też zadebiutuje 12 stycznia 2024 roku.