One Piece - kiepskie reakcje po pokazie testowym serialu Netflixa. Co poszło nie tak?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

One Piece to aktorski serial, który powstał na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichiro Ody. Produkcja trafi na platformę Netflix w 2023 roku. Dokładnej daty premiery jeszcze nie podano, choć plotki głoszą, że będzie to koniec sierpnia.

Serial opowiada o przygodach załogi pirackiego statku dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb. W głównych rolach występują Iñaki Godoy jako Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Zoro, Jacob Romero Gibson jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji, Peter Gadiot jako Shanks, Jean Henry jako Fullbody, Len-Barry Simons jako Chu i Jeff Ward jako Buggy. Steven Maeda jest showrunnerem, producentem i scenarzystą serialu, a Matt Owens pełni funkcję producenta wykonawczego.

W ostatnim czasie odbył się pokaz testowy aktorskiej adaptacji One Piece. Według twitterowego użytkownika Divinity Seeker, który jest wiarygodnym źródłem informacji, widzowie nie najlepiej zareagowali na serial. Narzekali na słabą jakość efektów wizualnych i mylącą fabułę. Ci, którzy nie znali anime/mangi, nie byli w stanie zrozumieć tej historii. Z kolei fani materiału źródłowego byli zdezorientowani wprowadzonymi zmianami w fabule. Według doniesień jednym z odstępstw jest to, że w ostatnich 15-stu minutach pilotowego odcinka, w którym połowę czasu poświęcono na retrospekcję młodego Luffy'ego, zostały pośpiesznie wprowadzone wszystkie główne postacie - Zoro, Nami, Usopp i Sanji, co w anime zajęło około 20-stu odcinków. Ponadto wytknięto ton adaptacji, który niespodziewanie przeskakuje między absurdalnie głupkowatymi wydarzeniami w niewiarygodnie poważne. Podobno to nie działa i jest niespójne. Niektórym widzom nie podobała się również charakteryzacja i wygląd postaci, a konkretniej kolor włosów (zielone włosy u Zoro, pomarańczowe u Nami i niepasujący blond u Sanjiego). Warto dodać, że w trzecim odcinku zobaczymy Baratie, czyli wielki statek-restaurację, który został wybudowany specjalnie na potrzeby serialu.

Według Divinity Seeker z powodu tych słabych reakcji na pokaz testowy oraz kiepską jakość historii, która nie miała sensu dla osób niebędących fanami One Piece, scenariusze odcinków są całkowicie zmieniane.

