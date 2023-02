One Piece - fani krytykują zmianę w wyglądzie głównego bohatera serialu Netflixa. Aktorka wyjaśnia

Netflix

Fani One Piece w końcu doczekali się zdjęcia i plakatu z aktorskiej wersji serialu, którą stworzył Netflix. Nie widać na nich twarzy postaci, ale mimo to fandom dostrzegł istotną zmianę w wyglądzie głównego bohatera. Chodzi tu o... obuwie Luffy'ego. W mandze i anime autorstwa Eiichiro Ody nosi on sandały, które obok słomkowego kapelusza są jednym z charakterystycznych i nierozłącznych elementów jego ubioru. Na grafice widać, że Iñaki Godoy zamiast japonek ma na stopach wygodniejszy rodzaj obuwia. To wywołało falę krytyki ze strony fanów.

Przyczynę tej zmiany postanowiła wyjaśnić Emily Rudd, która w serialu Netflixa wciela się w Nami. Na swoim Instagramie wyjaśniła, że ma to związek z kwestiami bezpieczeństwa.

Każdy z nas wykonał tyle scen kaskaderskich, na ile było to dozwolone (a jeśli tego nie robiliśmy, to zwykle ze względów bezpieczeństwa - wtedy wkraczała nasza niesamowita i ponadprzeciętnie utalentowana ekipa kaskaderska). Sandały niestety nie są najbezpieczniejszym obuwiem do pracy kaskaderskiej i nie chcieliśmy, abyście przegapili niesamowitą pracę, którą [Iñaki Godoy] potrafi wykonać i którą zrobił.

One Piece to przygodowy serial akcji, który opowiada o przygodach załogi pirackiego statku dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb. Bohater po zjedzeniu diabelskiego owocu potrafi rozciągać swoje ciało, co pozwala mu walczyć z przeciwnikami.

One Piece - zdjęcia

One Piece

W obsadzie produkcji oprócz wymienionych wyżej aktorów znajdują się Mackenyu jako Zoro, Jacob Romero Gibson jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji, Peter Gadiot jako Shanks, Jean Henry jako Fullbody, Len-Barry Simons jako Chu i Jeff Ward jako Buggy. Steven Maeda jest showrunnerem, producentem i scenarzystą serialu, a Matt Owens pełni funkcję producenta wykonawczego. Twórca oryginalnej serii, Eiichiro Oda, jest również mocno zaangażowany w projekt.

One Piece - data premiery 1. sezonu nie została jeszcze podana.