Przeczytaj w weekend
Najlepsze postacie z anime One Piece. W TOP3 zaskakująca postać [RANKING]

Widzowie wybrali swoje ulubione postacie z anime One Piece. Kto znalazł się na szczycie rankingu? Luffy, Zoro, a może Ace lub inny pirat? Sprawdźcie rozbudowane zestawienie, którego kolejność wyznaczają głosy użytkowników.
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
anime najlepsze postacie one piece
One Piece fot. Toei Animation
One Piece to anime, które miało premierę ponad 25 lat temu i cieszy się niesłabnącą popularnością. Przez ponad 1100 odcinków przewinęło się setki postaci, które mniej lub bardziej zapadły w pamięć widzom. Ale zdecydowanie każda z nich miała oryginalny wizerunek, głos oraz charakter, co pozwalało lepiej angażować się w wydarzenia oraz niezwykłą podróż Luffy'ego i jego załogi w poszukiwaniu tytułowego skarbu.

Serwis Ranker przygotował ranking z serialu animowanego One Piece, w którym użytkownicy mogli głosować na najlepsze postacie. Więc wybrali swoich ulubionych bohaterów, których uważali za najsympatyczniejszych, najlepiej napisanych i zaprojektowanych pod względem wyglądu oraz najbardziej charyzmatycznych. Stąd w zestawieniu możemy odnaleźć zarówno protagonistów, jak i antagonistów. Znajdziemy w nim Luffy'ego, Zoro czy Nami, a także złoczyńców jak Doflamingo czy przedstawicieli marynarki, jak Garp. Oczywiście są tu też Rewolucjoniści oraz piraci, jak Białobrody czy Shanks, który jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w serialu, pojawiającą się niezwykle rzadko w historii, a mimo to cieszy się ogromną popularnością wśród fanów. Sprawdźcie poniżej pierwszą setką rankingu. Kogo w nim zabrakło? A kto powinien być niżej lub wyżej? Dajcie znać w komentarzach.

One Piece - ranking najlepszych postaci z anime (miejsca 100-51)

100. Little Oars Jr.

100. Little Oars Jr.
fot. Toei Animation
One Piece - ranking najlepszych postaci z anime (miejsca 50-1)

50. Inuarashi

50. Inuarashi
fot. Toei Animation
Źródło: Ranker

Magda Muszyńska
