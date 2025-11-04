Reklama
Bon Clay obsadzony w 3. sezonie One Piece! Nowe spojrzenie na Nico Robin w materiale zza kulis

W 2. sezonie załoga Słomkowego Kapelusza trafi do nowych miejsc, których scenografię możemy podziwiać w materiale zza kulis serialu. Poznaliśmy również nazwisko aktora, który zagra Bon Claya w kolejnej serii!
Magda Muszyńska
One Piece - Bon Clay fot. anime
Niedawno Netflix ogłosił, że aktorski serial One Piece powróci z 2. sezonem w marcu 2026 roku. A teraz zaprezentował nową zapowiedź, w której możemy zobaczyć ujęcia zza kulis oraz wypowiedzi aktorów i twórców.

Czytaj więcej: One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

Oglądając teaser możemy się przekonać, że specjalnie na potrzeby serialu zbudowano statki (Going Merry), a także wielkie plany zdjęciowe. Mackenyu, który wciela się w Zoro, mówi, że dużym wyzwaniem było przywołanie do życia tego ogromnego świata z mangi, ale on lubi wyzwania. Emily Rudd, czyli serialowa Nami, też stwierdza, że ten świat staje się coraz większy. Wypowiadają się również showrunnerzy - Joe Tracz i Matt Owens. Ponadto możemy zobaczyć kolejne ujęcia z nowymi bohaterami: Crocusa (Clive Russell), Miss All Sunday (Lera Abova), Smokera (Callum Kerr) i Miss Wednesday (Charithra Chandran). Sprawdźcie poniżej ten interesujący materiał zza kulis.

One Piece - materiał zza kulis 2. sezonu

Bon Clay obsadzony w One Piece

Oprócz nowego teasera ogłoszono również, że w postać Bon Claya w 3. sezonie One Piece wcieli się Cole Escola. Aktor jest autorem sztuki Oh, Mary!, która miała premierę na Broadwayu w 2024 roku. Przez kilka miesięcy wcielał się w tym przedstawieniu w Mary Todd Lincoln i zdobył nagrodę Tony dla najlepszego aktora. Wystąpił również w serialach Search PartyAt Home with Amy Sedaris. Był producentem serialu Hacks, a także napisał scenariusz do The Other Two. Często podkłada głos postaciom z animacji. 

W opisie Bon Claya możemy przeczytać: "mistrz spektaklu i precyzji, Bon Clay jest równie niebezpieczny, co olśniewający — teatralny zabójca, który zamienia walkę w sztukę". Znany jest również jako Mr. 2, co oznacza, że jest oficerem Baroque Works. Jest też transwestytą, który używa mocy diabelskiego owocu Naś-naśladowoc. 

One Piece - obsada 3. sezonu

One Piece - Cole Escola jako Bon Clay

arrow-left
One Piece - Cole Escola jako Bon Clay
fot. Netflix // kanał One Piece Netflix na X
arrow-right

One Piece - omówienie zwiastuna 2. sezonu

One Piece - 2. sezon

Zwiastun zaczyna się od sceny, w której załoga Słomkowego Kapelusza zbliża się do Red Line, długiego kontynentu, który obiega cały świat. Słyszymy też w tle odgłos wieloryba. Fani mangi wiedzą, że to Laboon, którego widzimy w późniejszym ujęciu.

arrow-left
One Piece - 2. sezon
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: screenrant.com // Variety

