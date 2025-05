Kim jest Imu w One Piece? Teorie o tożsamości złoczyńcy

fot. Toei Animation

Manga One Piece skupia się na Załodze Słomkowego Kapelusza, która przemierza oceany w poszukiwaniu tytułowego skarbu, spotykając po drodze wielu przyjaciół i wrogów. Autor Eiichirō Oda stworzył setki postaci mniej lub bardziej znaczących dla zawiłej fabuły pełnej różnorodnych wątków. Choć manga liczy już 1149 rozdziałów, to wciąż wiele tajemnic pozostaje nierozwiązanych. A najwięcej pytań wzbudza enigmatyczna postać Imu.

Kim jest Imu w One Piece?

Imu jest najwyższym przywódcą Globalnego Rządu zasiadającym na Pustym Tronie. Nawet Starszyzna Pięciu Gwiazd jest mu posłuszna. Choć od pierwszego pojawienia się tego złoczyńcy w mandze minęło niemal dokładnie 7 lat (debiut w rozdziale 906), to wciąż niewiele wiadomo kim jest. Narosło wiele spekulacji o tożsamości tego bohatera, który najwyraźniej żyje już ponad 800 lat, a mimo to świat nie jest świadomy jego (lub jej?) istnienia poza kilkoma wyjątkami. Powstało wiele teorii na temat tajemniczego Imu, a jedna z nich wskazuje, że może być ucieleśnieniem legendarnego stworzenia z japońskiego folkloru.

fot. Toei Animation

Czy Imu jest Umi-Bozu, czyli potworem z japońskiego folkloru?

Według teorii jednego z użytkowników X, Imu może być oparty na Umi-Bozu, czyli yokai (ogólna nazwa mitycznych stworzeń-potworów występujących w japońskiej mitologii i tradycjach ludowych), który nazywany jest też "Mnichem Morza" lub "Diabłem Morza". To duch morza, który wywracał statki i terroryzował żeglarzy. Umi-Bozu jest zazwyczaj przedstawiany jako masywna, mroczna postać o nieokreślonych cechach z nadprzyrodzonymi mocami, co bardzo przypomina wizerunek Imu w mandze i anime, który przez stulecia ukrywał się przed światem, sprawując boską kontrolę nad Globalnym Rządem. Ta teoria wyjaśniałabym, dlaczego Imu jest długowieczny i nawet w Starszyźnie budzi strach i szacunek, że aż kłaniają się przed nim.

fot. Toei Animation

Kompleks boga Imu. Czy jest czymś więcej niż człowiekiem?

W najnowszym rozdziale zobaczyliśmy, jak Imu przejął kontrolę nad Gunko, mówiąc: "Niech wam pokaże Mu, jak rządzi bóg". Warto też dodać, że Gunko należy do nieśmiertelnych Boskich Rycerzy, a sama nazwa podkreśla to, że Imu czuje się boską istotą. Z kolei termin "Mu" może odnosić się również do starożytnego zaginionego kontynentu o tej samej nazwie. To nie powinno dziwić, bo w One Piece jest wiele nawiązań do starożytnych cywilizacji oraz legend o zapomnianych bóstwach, które kiedyś rządziły ludzkością.

Imu może być nieśmiertelną istotą, czymś w rodzaju yokai lub bóstwa, które przetrwało wydarzenia z Pustego Wieku. Był w stanie pokonać starożytnych wrogów, walcząc "sam przeciwko wszystkim" dawno temu. Taki wyczyn byłby nieosiągalny dla zwykłego człowieka.

fot. Toei Animation

Czy Elbaf wie coś o Imu?

Już jakiś czas temu Oda zapowiadał, że na Elbaf, krainie zamieszkałej przez olbrzymy, która nie podlega Globalnemu Rządowi, dojdzie do kolejnego i prawdopodobnie ostatniego wielkiego starcia w mandze. Możliwe, że Luffy i jego sojusznicy będą potrzebować czegoś więcej niż tylko siły. Będą musieli sięgnąć do zapomnianej wiedzy o świecie i stawić czoła stworzeniu zrodzonemu nie tylko z ambicji, ale i z mitu. To miejsce może skrywać sposób na pokonanie Imu.

fot. Toei Animation

Tożsamość Imu zmieni postrzeganie podróży Luffy'ego?

Jeśli Imu nie jest człowiekiem, a raczej mitycznym demonem z mórz lub starożytnym bogiem, to może to mieć znaczenie w kontekście Pustego Wieku, pochodzenia Globalnego Rządu, a nawet tego czym jest One Piece. Może się okazać, że to co uważaliśmy za piracką przygodę jest tak naprawdę walką ze starożytnym złem. Luffy, używając Gear 5, który pozwala mu na przemianę w Nikę, boga słońca o gumowym ciele, nie walczyłby tylko z tyranią , ale rzuciłby wyzwanie bogu. Ten pojedynek miałby mityczny wymiar.

fot. Toei Animation

One Piece - nowe odcinki anime pojawiają się na platformie Netflix co tydzień.

