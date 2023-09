One Piece - najpotężniejsze postacie z aktorskiego serialu i anime. Kim są wojownicy mórz?

fot. Netflix // Toei Animation

Reklama

1. sezon aktorskiego serialu One Piece składa się z 8 odcinków, w których pojawiło się bardzo dużo charakterystycznych i barwnych postaci. I tak wiele zostało pominiętych względem mangi Eiichirō Ody, aby historia odpowiednio wybrzmiała. Zmiany były nieuniknione, ale najważniejsze, że zachowano wierność materiałowi źródłowemu.

Ten świat piratów jest pełen silnych postaci, z którymi musiała się zmierzyć załoga Słomkowego Kapelusza. Dlatego stworzyliśmy ranking najpotężniejszych bohaterów z aktorskiego serialu, opierając się na tym, co zobaczyliśmy w 1. sezonie. Pominęliśmy kilka postaci, które albo nie brały udziału w walkach (Bogard, Kaya, Nojiko), więc trudno określić jaką dysponują siłą, albo po prostu tylko zostały nam pokazano przelotnie (postać z końcówki 1. sezonu). Pod uwagę wzięliśmy umiejętności, które zaprezentowali w swoich starciach, status i wysokość nagrody w listach gończych. Sprawdźcie poniżej nasze zestawienie!

One Piece - ranking najpotężniejszych postaci z serialu aktorskiego

29. Genzo

One Piece – kim są królewscy wojownicy mórz?

W aktorskim serialu One Piece na pewnym etapie historii pojawił się najpotężniejszy szermierz na świecie – Mihawk. Z łatwością pokonał pirata Don Kriega, a także jednym atakiem przeciął jego statek na pół. Wspomniano, że należy do grupy określanej jako królewscy wojownicy mórz. To jedna z trzech głównych sił rządzących na Grand Line, obok Marynarki i czterech imperatorów (najsilniejsi piraci na świecie).

Królewscy wojownicy mórz to grupa siedmiu potężnych piratów, która sprzymierzyła się z Globalnym Rządem (dowodzącym marynarką polującą na piratów). W razie wojny z imperatorami mieli stawić się na wezwanie. W zamian anulowano ich listy gończe, a także otrzymali nietykalność ze strony marynarki. Niektórzy z nich korzystali z tych przywilejów prowadząc własne, niecne działalności. Na początku historii grupa gromadziła niezwykle silnych piratów, ale wraz z jej rozwojem skład zmieniał się, a niektórzy członkowie raczej odstawali siłą.

Zobaczcie poniżej, które postacie z mangi/anime należały do grupy siedmiu królewskich wojowników mórz. Na początku znajduje się oryginalny skład, a następnie są piraci, którzy wypełnili puste miejsca po tym, jak niektórzy z nich zostali pokonani.

1. Dracule Mihawk (Jastrzębiooki)

Manga One Piece charakteryzuje się tym, że posiada ponad 1000 nazwanych postaci, które odegrały mniejsze lub większe role w historii. Setki z nich ma oryginalne moce, umiejętności i ataki. Na przestrzeni lat Luffy i jego przyjaciele rośli w siłę, ale też stoczyli wiele walk, pokonując mnóstwo przeciwników. Ale czasem też przegrywali te starcia.

Bardzo trudno jest sklasyfikować postacie w One Piece według ich siły. Można się sugerować statusem, wysokością nagrody w liście gończym lub dokonaniami. Czasem też wciąż nie wiemy przy niektórych bohaterach, na co ich tak naprawdę stać, bo jest to owiane tajemnicą. Dlatego zamiast rankingu prezentujemy grono najpotężniejszych postaci w anime - są tu piraci, przedstawiciele najgorszego pokolenia, marynarki i różnych ras, wojownicy mórz i imperatorzy. Oto ci, co zapadli w pamięć. Zobaczcie.

One Piece - najpotężniejsze postacie anime