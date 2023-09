One Piece - scenariusz do 2. sezonu jest gotowy. Ile potrwałyby prace nad produkcją?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Aktorski serial One Piece zyskał w ostatnim czasie dużą popularność. W pierwszych 4 dniach od premiery osiągnął 18,5 mln wyświetleń przy 140 mln obejrzanych godzin. Te dane jeszcze nie gwarantują tego, że produkcja dostanie 2. sezon od Netflixa. Ale Marty Adelstein, szef studia produkcyjnego Tomorrow Studios, które zajmowało się One Piece, powiedział w wywiadzie dla Variety, że mają już gotowe scenariusze do nowej serii.

Nawet przy zielonym świetle od Netflixa żadne prace nad 2. sezonem nie ruszą dopóki nie zakończy się strajk scenarzystów i aktorów. Becky Clements, prezes Tomorrow Studios, optymistycznie patrzy w przyszłość i podaje, kiedy 2. seria mogłaby trafić na platformę.

Realistycznie, mam nadzieję, że za rok, jeśli będziemy działać bardzo szybko, a jest taka możliwość. Gdzieś od roku do 18 miesięcy moglibyśmy być gotowi, aby go wyemitować.

Włodarze Tomorrow Studios przeczuwali, że One Piece stanie się hitem na Netfliksie. Zdradzili, że po premierze powiedziano im, że przewyższyli oczekiwania, co jest dla nich fantastyczną informacją. Przyznali też, że dowiemy się czy serial dostanie 2. sezon w ciągu tygodnia lub dwóch. Uważają, że platforma otrzymała impuls, aby kontynuować ten proces w ramach długoterminowej strategii. Adelstein dodała, że kluczowe było to, aby przyciągnąć przed ekrany widzów, którzy nie są fanami mangi i anime. Dodała, że udało im się stworzyć serial, który stoi na własnych nogach, a ludzie go pokochali.

fot. Netflix

One Piece - które wątki w 2. sezonie?

Pierwszy sezon One Piece w 8 odcinkach zmieścił 96 rozdziałów mangi, które zostały uzupełnione o kilka motywów z dalszej części historii. W drugiej serii zadanie wydaje się być trudniejsze, ponieważ kolejne etapy podróży załogi Słomkowego Kapelusza są bardziej złożone i pojawia się więcej ważnych bohaterów, więc twórcy musieliby jeszcze bardziej skondensować fabułę z ok. 120 rozdziałów. Natomiast nie jest wykluczone, że przy dużym sukcesie serialu Netflix może zamówić 10-odcinkową serię, którą będzie mógł też podzielić według uznania, jak zrobił to w ostatnim czasie z 3. sezonem Wiedźmina oraz 4. sezonem Stranger Things.

2. seria One Piece powinna skupić się na Arabasta Saga, gdzie widzowie poznają Nico Robin, Choppera, Vivi, a głównym złoczyńcą będzie Crocodile. Nie zabraknie też organizacji Baroque Works - w aktorskim serialu Zoro zmierzył się z Mr 7, który do niej należał. Przed początkiem tego głównego wątku Słomkowi odwiedzą Loguetown, czyli miejsce, gdzie przeprowadzono egzekucję Gold Rogera. Tam natkną się na Smokera, który pojawił się w końcówce 1. sezonu. Twórcy raczej nie pominą istotnego i nieco komediowego wątku Laboona, gdy załoga przekroczy Reverse Mountain w drodze na Grand Line. Zobaczcie poniżej poszczególne wątki.

1. Wątek Logue Town