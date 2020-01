One Piece - Netflix stworzy aktorski serial na podstawie słynnej mangi

Netflix zabiera się za aktorską wersję kolejnej, ważnej dla japońskiej popkultury produkcji. Tym razem przyszedł czas na One Piece. Amerykański gigant streamingowy stworzy 10-odcinkowy serial bazujący na tej mandze i anime autorstwa Eiichiro Ody. Za produkcję projektu są odpowiedzialne Tomorrow Studios (studio, które pracuje również nad aktorskim Cowboy Bebopem dla Netflixa) oraz wydawca One Piece, Shueisha. Steven Maeda (Zagubieni, Z Archiwum X) został showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym projektu. Wspomoże go Matt Owens (Luke Cage), który będzie piastował stanowiska scenarzysty i producenta wykonawczego.

Japoński oryginał opowiada o przygodach załogi pirackiego statku Słomkowy Kapelusz, dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb. W skład załogi statku wchodzą między innymi Nami, Roronoa Zoro oraz Usopp.