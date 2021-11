One Piece - Taz Skylar ciężko trenuje charakterystyczne kopniaki Sanjiego

fot. Netflix

One Piece będzie aktorskim serialem Netflixa, który powstaje na podstawie mangi autorstwa Eiichrio Ody. 1. sezon będzie liczyć 10 odcinków i opowie o przygodach załogi pirackiego statku Słomkowego Kapelusza, dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb.

W obsadzie znajdują się: Iñaki Godoy (jako Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami) i Jacob Romero Gibson (Usopp). W rolę Sanjiego wcieli się Taz Skylar. Aktor w relacji na Instagramie pochwalił się wymagającym treningiem do roli. Na wideo można dostrzec charakterystyczne ruchy bohatera, którego styl walki opiera się na kopniakach. W pojedynkach nie używa rąk, ponieważ nie chce ich uszkodzić ze względu na to, że potrzebuje ich do gotowania potraw dla załogi (jest pokładowym kukiem). Zobaczcie:

Steven Maeda (Zagubieni, Z Archiwum X) jest showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym projektu Netflixa, którego wspomaga Matt Owens (Luke Cage) pełniący funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego.

One Piece - obsada serialu

One Piece - Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy

21 listopada zostanie wyemitowany 1000 odcinek anime opartego na mandze, które cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.