One Piece - sentymentalna reklama mangi z okazji publikacji 1000. rozdziału

fot. zrzut z ekranu

Manga One Piece, której autorem jest Eiichirō Oda, zadebiutowała w magazynie Weekly Shōnen Jump w lipcu 1997 roku. Do 2020 roku wydano 97 tomów, które rozeszły się na całym świecie w liczbie 470 milionów kopii. Na początku 2021 roku One Piece świętował publikację jubileuszowego 1000. rozdziału.

Z tej okazji powstała sentymentalna, aktorska reklama mangi One Piece. W niej przypominane są najważniejsze i najbardziej emocjonalne momenty z fabuły japońskiego komiksu, jak wyruszenie w podróż Luffy'ego, aby zostać Królem Piratów, Sanji opuszczający Baratie czy Załoga Słomkowych żegnająca się w znaczący sposób z księżniczką Vivi w Alabaście. Do tych pamiętnych wydarzeń nawiązują w prawdziwym życiu zainspirowani nimi czytelnicy mangi, co budzi wiele emocji. Tę świetną reklamę możecie zobaczyć poniżej.

Warto wspomnieć, że anime One Piece też powoli zbliża się do podobnego historyczne momentu osiągnięcia tysięcznego odcinka. Obecnie wyemitowano 956 epizodów.