One Piece - nowa historia serialu anime dostępna na polskim Netflixie!

13 stycznia 2024 roku kolejna odsłona serialu anime One Piece trafia do dystrybucji w Netflixie. Ściślej chodzi o 1089 odcinek, który jest pierwszym kompletnie nowego wątku o nazwie Egghead. Nowe odcinki będą się regularnie pojawiać się w polskim Netflixie. Pierwotnie 1089 odcinek miał premierę w Japonii 7 stycznia 2024 roku, więc trafia on z opóźnieniem, a docelowo pojawiają się one co tydzień. Przekonamy się, jak ta emisja będzie wyglądać w naszym kraju.

Wątek Egghead związany jest z wyspą, na której znajduje się futurystyczna technologia. Monkey D. Luffy i jego załoga odkryją tam zaskakujące tajemnice.

One Piece - serial anime

Niestety, na Netfixie w Polsce i wielu krajach świata będą pojawiać się jedynie najnowsze odcinki. Poprzednie 1088 odcinków nie będą dostępne w platformie streamingowej. W większości krajów prawa do anime ma serwis Crunchyroll.

Przypomnijmy, że obok tego Netflix szykuje remake anime The One Piece zrealizowany w oparciu o mangę w najnowszej technologii animacji. Data premiery nie jest znana.